Kritika Limberského? Jsme tým, nehrajeme tenis nebo šachy, prohlásil trenér Vrba

S Plzní dokázal stáhnout manko na Slavii až na dva body, až utkání v Edenu pravděpodobně rozhodlo, že Viktorii se k titulu protlačit nepodaří. A kouč Pavel Vrba si po po prohraném zápase 1:3 propastnou pětibodovou propast moc dobře uvědomoval.

Slavia vede o pět bodů. Je o titulu rozhodnuto?

Řeknu to jinak: Slavia k němu udělala obrovský krok. Sice nás čekají ještě tři zápasy, ale pět bodů, to je na tři kola hodně. To je nezpochybnitelné, to je holý fakt.

Jako hodnotíte poslední desetiminutovku, ve které jste třikrát inkasovali?

Do první branky Slavie jsme měli tři šance: nejdřív tyčku, následně Beaguel nedosáhl na balon, před inkasovaným gólem jsme šli do přečíslení 4:2 na dva, ale ztratili jsme balon a z brejku inkasovali. Kdybychom dali gól první, bůhví, jak by to dopadlo. Na možná se ale nehraje, Slavia vyhrála 3:1. Je to špatně, ale výsledek je takový.

Ještě za stavu 0.0 jste se dožadovali penalty, ta se ale pískala na druhé straně po ruce Limberského, který si stěžoval na to, že byl faulován. Co jste říkal těmto momentům?

Výroky rozhodčích jsem nikdy nekomentoval, od toho jsou tu jiní. Svůj názor do médií říkat nebudu.

Hlavně v první půli jste byli hodně zakřiknutí. Chyběla hráčům v Edenu odvaha?

Je rozdíl hrát proti Slavii a proti Dukle. Proti silnějším soupeřům se prostě musíme prosazovat víc individuálně. Pro naše ofenzivní hráče to bylo dneska hodně náročné, kvalita domácích je trochu jinde než je v lize obvyklé, ale prostě se musejí prosazovat víc.

Byl jste překvapený z toho, že rozhodčí Zelinka v kritických momentech rozhodl, aniž by využil víc podporu videa?

Já jsem byl překvapený, že normálně to trvá čtyři minuty, tentokrát dvacet vteřin. Což je super. Ty momenty jsem na videu ještě neviděl, pouze jsem něco slyšel. Fakt po mně nechtějte, abych něco střílel od pasu, a pak za to byl kritizovaný.

Pokud pominete posledních deset minut, jste spokojen s výkonem svého mužstva?

Bylo vidět, že oběma týmům na výsledku hodně záleží, čekalo se na chybu. Nám se nepodařilo ji využít, měli jsme tři šance, do té doby se hrálo bez výrazných příležitostí. Pak Slavia zahrála úžasně kombinaci před prvním gólem, druhou branku z penalty vůbec nechci řešit, potřetí jsme inkasovali zase z brejkové situace. Zápas odpovídal postavení obou týmů v tabulce, atmosféra byla úžasná, takhle má fotbal vypadat.

Jste naštvaný na Davida Limberského, který před prvním gólem nepohlídal soupeře před prvním gólem, navíc se po jeho ruce kopala penalta?

Musel bych být naštvaný i na hráče, kteří nedali svoje šance. Vyříkáme si to v šatně, jsme tým, nehrajeme šachy nebo tenis. Slavia prostě situaci před prvním gólem zahrála výborně. Stejně jako my doma s Baníkem, jenže tehdy se řešilo, jestli jsme nebyli v ofsajdu, místo toho, aby nás někdo pochválil.