Horňák promlouval Costovi do duše. Nechci, aby se to pod mým vedením opakovalo, řekl

před 3 hodinami

Na sparťanského obránce Costu se po minulém utkání na Baníku snesla vlna kritiky za ostrý skluz na ostravského Martina Filla. Proti Liberci třiatřicetiletý bek nepředvedl žádný diskutabilní zákrok, dával si pozor. A navíc vstřelil rozhodující branku. Pomohly i rozhovory s Michalem Horňákem.

Třetí zápas po změně na trenérské lavičce ve Spartě, třetí vítězství Letenských. Ti dokázali pod Horňákem porazit i Liberec a ve třetím zápase v řadě udrželi nulu vzadu. Velkým dílem k tomu přispěl i rodák z afrického státu Zimbabwe Costa.

Jeho gól ze šesté minuty zápasu byl vítězný. "Liberec mě má možná rád," smál se po zápase Costa, který se trefil podruhé v sezoně, opět do sítě Slovanu a opět z toho byla výhra 1:0. "Gól pro mě není ničím výjimečný, hlavně si cením domácí výhry a nuly vzadu," zvážněl Costa.

Ještě seriózněji se zatvářil, když padla otázka týkající se i jeho zákroku z minulého kola na ostravského Filla. "Nechci udělat nic na kriminál. Moje práce je ale hlavně bránit, nechci udělat nějaký ostrý zákrok. Po zápase jsem šel hned za Fillem a omlouval se mu," vrátil se k situaci z minulého týdne.

Horňák: Costa je charakterově dobrý

Po zmíněném zákroku promlouval Costovi do duše i trenér Horňák. "Po utkání s Baníkem jsem s ním několikrát mluvil. On chápe co udělal. Je to nepříjemné pro nás i pro něj, protože byl každý den v novinách. Nechtěl bych, aby se pod mým vedením takový zákrok opakoval," zdůraznil.

Jinak si ovšem devětačtyřicetiletý trenér spolupráci s jedním z nejzkušenějších hráčů v kabině pochvaluje. Z Costy se stal důležitý článek sparťanského týmu.

"Costa je velice inteligentní hráč a charakterově dobrý kluk," je přesvědčený Horňák a zdůrazňuje roli zimbabwského obránce v kabině. "Komunikuje se všemi hráči. Beru ho jako zkušeného hráče. Služebně tu odehrál nejvíc a je příkladem toho, jak by se měl hráč chovat v kabině. Baví se i s mladými. Všichni kluci ho náramně respektují a podle toho se i chová," dodal.