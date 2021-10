Krejčí starší se po plicní embolii vrátil do tréninku Sparty

Sparťanský fotbalista Ladislav Krejčí starší se po prodělané plicní embolii znovu zapojil do tréninku. Devětadvacetiletý záložník pražskému týmu chyběl od začátku srpna. Letenští o tom informovali na svých webových stránkách.

Krejčí se do nemocnice dostal ve vážném stavu, ale lékaři ho díky včasnému zásahu rychle stabilizovali a brzy propustili. "Po psychické stránce je to mnohem lepší než na začátku. Předtím jsem nad tím pořád přemýšlel, proč se to stalo, jaká byla příčina… Ale teď už se tím nezabývám, nemyslím na to. Už je to pryč. Co se týče fyzické stránky, veškerá příprava byla individuální, dal jsem si tedy tréninky bez balonu, pak i s míčem. Dělal jsem pro udržení kondice všechno, co bylo možné," řekl Krejčí.

Kvůli plicní embolii bere léky na ředění krve a musí se vyhýbat fyzickému kontaktu se spoluhráči kvůli riziku krvácení. "Na tréninku se zapojuji s týmem do rozcvičky, když se trénuje střelba, přihrávky. Pak chybím u těch nejzábavnějších věcí, u her. Do toho jít stále nemůžu. Když se začne hrát, tak jdu stranou a doběhávám nebo dál cvičím přihrávky," přiblížil Krejčí.

"Hodně lidí mi pomáhá, naši fyzioterapeuti, doktoři a kondiční trenéři dělají maximum, abych se mohl co nejrychleji vrátit. Jakmile dostanu zelenou, budu fyzicky připravený, žádné tréninkové manko bych mít neměl," dodal sparťanský odchovanec, jenž by se za dva týdny po kontrole u specialisty mohl zapojit do plného tréninku.

Jednačtyřicetinásobný reprezentant se vrátil do Sparty loni v srpnu po čtyřech letech v Boloni. V této sezoně Krejčí stihl zasáhnout do čtyř soutěžních zápasů, v nichž zaznamenal gól a dvě asistence.