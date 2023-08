Trenéra Kováče rozlítil sudí: Šílenost, Spartě odpustil červenou. Navíc je arogantní

Trenéra pardubických fotbalistů Radoslava Kováče rozzlobila situace ze závěru prvního poločasu utkání třetího ligového kola na Spartě. Domácí záložník Kaan Kairinen šlápl na kotník hostujícímu kapitánovi Michalovi Hlavatému, za zákrok ale nebyl potrestán. Podle Kováče měl sparťanský středopolař dostat červenou kartu. Hlavního rozhodčího Tomáše Klímu označil kouč Východočechů za arogantního.

"Respektuju, že všichni děláme chyby. Jsem jednoznačně zodpovědný za to, že jsme dostali pět gólů, to beru na sebe. Musíme ale zmínit pana Klímu, že (Kairinen) za likvidační zákrok na Míšu Hlavatého nedostane ani žlutou kartu. To je pro mě neskutečné. Je tam VAR (videorozhodčí), vidí to, je to náš klíčový hráč. Kairinen to taky hned dobře věděl, že je to jasná červená karta," tvrdil Kováč, jenž za Spartu hrával a na Letné dělal asistenta trenéra.

"To je hrozné. Každý děláme chyby. Já byl dnes velmi slabý stejně jako celý tým, ale tohle je nepřijatelné. Podívejte se na video sami, to prostě není možné, aby nedostal ani žlutou kartu. To je šílenost. Zase nám to budou celý týden vysvětlovat. Za mě velké zklamání, co se týče tohohle," uvedl třiačtyřicetiletý bývalý český reprezentant.

S Klímou Kováč situaci ze 44. minuty okamžitě řešil. Zákrok podle pravidel zkoumal i videorozhodčí Ladislav Szikszay, usoudil však, že o zjevné pochybení hlavního sudího a červenou kartu nešlo a nezasahoval.

"Řekl jsem mu (Klímovi), ať se jde na to podívat a dal mi hned žlutou kartu. Asi jsem řekl dost, ale je to pro mě absolutně nepochopitelné. Vždyť tohle je přece jasné, to je na zlomení nohy, neuvěřitelné. Je to 3:0, hotovo, ale ať pískají to, co mají, vždyť je to šílené," prohlásil Kováč.

"My jsme dostali (v prvních dvou kolech) dvě červené karty, zaslouženě. Byly to jednoznačně naše chyby, jsme za ně potrestáni. Ale tohle? Pan Klíma je ještě arogantní, co nám říká. Ještě si vymyslí penaltu, to je šílenost," připomněl Kováč situaci z 50. minuty, kdy sudí odpískal pro Spartu pokutový kop za údajný faul Denise Halinského na střídajícího Adama Karabce. Poté se ale do hry vložil videorozhodčí a Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů penaltu odvolal.

Kováč ale odmítl, že by rozhodčí utkání ovlivnili. "Nebylo to o nich, ale o našem špatném výkonu," konstatoval bývalý hráč Olomouce, Spartaku Moskva, West Hamu, Basileje či Liberce.