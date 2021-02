Konec prodeje talentovaných hráčů. Legendy hodlají pomoci Sigmě mezi českou špičku

Co jméno, to legenda klubu. Bývalí slavní fotbalisté Olomouce Pavel Hapal, Radim Kučera, Tomáš Ujfaluši či David Rozehnal teď shánějí peníze, aby už Sigma nemusela prodávat nejlepší hráče a aby se usadila mezi špičkou Fortuna:Ligy. "Hledáme ty, co mají sigmácké srdíčko," zdůrazňuje David Rozehnal, místopředseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ.

Rozpočet sto milionů korun na usídlení mezi českou klubovou smetánkou nestačí. Aby do ní Sigma patřila, potřebuje výraznou finanční vzpruhu, která by ekonomicky stabilizovala klub a umožnila klidný rozvoj. Bývalí hráči, dnes už legendy hanáckého klubu, se chopili iniciativy a shánějí sponzory.

Spolek SK Olomouc Sigma MŽ vlastní 77 procent akcií, zbytek drží město, jemuž patří Andrův stadion, hradí jeho provoz a pronajímá ho za symbolickou cenu. Základní náklady to pokryje, ale na vyskakování to není.

Aby se kasa naplnila, je potřebné - spíš nutné - prodávat nejlepší hráče. To by však chtěli bývalí olomoučtí fotbalisté, kteří přesáhli české hranice a vydobyli si mezinárodní věhlas, změnit a vylepšit pozici milovaného klubu.

"Oslovili jsme místní podnikatele, kteří mají sigmácké srdíčko, jestli by nepomohli a nepřispěli nějakou finanční částkou," prozrazuje Rozehnal, bývalý český reprezentant, nyní místopředseda spolku, který je v tomto směru nejagilnější.

Setkal se s příznivým ohlasem. "Je to krásný signál, že jim klub není lhostejný. Jsme za jejich iniciativu rádi," říká předseda spolku Jakub Beneš. "Majetný partner skutečně chybí, určitě by prospělo, kdyby se našli lidé, kteří by chtěli pomoci," dodává.

Prodeje nejsou řešení

Stranou nechce stát ani Pavel Hapal, bývalý hráč německého Bayeru Leverkusen a španělského CD Tenerife. "Děláme na tom, oslovujeme spoustu lidí. Sportovně je klub dobře nastavený, ale finančně to není jednoduché," popisuje Hapal, jenž se po skončení aktivní kariéry věnuje trenéřině a vedl Spartu i slovenskou reprezentaci.

"Každý rok musí Sigma nějakého hráče prodat. Tím si zajistí finanční prostředky pro další činnost, ale do budoucna to není řešení," rozebírá Hapal situaci. Proto se snaží, aby klub, kde vyzrál v hráče evropské třídy, prosperoval. A neváhá přiložit ruku k dílu.

Nedávno vedení klubu podepsalo dvouletou smlouvu s novým generálním partnerem, který do pokladny přináší ročně milion korun. Ten, jak se říká, nenajdeš na ulici, ale při rozpočtu 100 milionů korun nutnost shánět další prostředky zůstává.

"Každé peníze, které přijdou do klubu, jsou vítané," komentuje smlouvu Rozehnal. "Je to jistě dobrý tah od lidí, co to zprostředkovali, a zaslouží si pochvalu za své úsilí," dovede ocenit komerčně zdatné spolupracovníky. "Je to jistě pozitivní zpráva, ale to neznamená, že naše iniciativa usne. Ani se vzájemně nevylučuje," uvědomuje si, že k prosperitě je pořád daleko.

Bude Lébr majoritním vlastníkem?

"Bohatý majoritní vlastník chybí," zdůrazňuje šéf spolku Beneš. Olomouc nemá v zádech čínský kapitál jako Slavia Praha, nebo movitého českého podnikatele Daniela Křetínského jako Sparta Praha. Proto musí skládat finance z více menších zdrojů, k čemuž by rádi pomohli i bývalí hráči.

"Snažíme se, ale současná situace okolo koronavirové pandemie, která znemožňuje jednání, všechno dost komplikuje a zpomaluje," zdůrazňuje Rozehnal význam osobních kontaktů, které nyní nejsou.

O podíl v klubu projevil zájem místní milionář a člen výboru Josef Lébr, jenž Sigmu v minulosti už vlastnil. "Neříkám, jestli je to dobře, nebo špatně, nevím, jaké nabízí podmínky," netroufá si hodnotit Rozehnal.

"Kdyby dával velké peníze, byli bychom hloupí, abychom to nepřijali," myslí na prosperitu Sigmy. "On chce být ovšem většinový vlastník, rozhodoval by si sám, kdežto naše varianta je jiná," upozorňuje.

Prozrazuje, že bývalí hráči nemají zájem o spoluvlastnictví a sám nemíní poskytovat své finanční prostředky. "Momentálně neuvažuju, že bych odkupoval akcie, neplánuju to," prohlašuje Rozehnal.

I když ani tato možnost není úplně mimo hru. "Není vyloučeno, že bych do klubu vložil i svoje peníze," přiznává Hapal. O to víc by však chtěl mít okolo sebe lidi, kterým věří a o nichž je přesvědčen, že jsou dobrými hospodáři.

Zájem je o Mandouse

Aby Sigma mohla rozvíjet sportovní činnost, je nucena každý rok prodávat své nejlepší hráče, o které je v bohatších klubech zájem. V létě 2019 zamířil do Plzně záložník Lukáš Kalvach, nyní v lednu ho napodobil Šimon Falta. Rok před tím do mistrovské Slavie odešel nadějný devatenáctiletý stoper David Zima. Za hráče utržil klub slušné peníze, ale připravil se o výkonnostní rozvoj mužstva.

Koho může nyní nabídnout? Dalšímu šikovnému záložníkovi Davidu Houskovi končí v létě smlouva, přičemž deklaroval, že ji neprodlouží a hodlá odejít. Je tedy půl roku před vypršením kontraktu skoro neprodejný.

V říjnu se na roční hostování s opcí vydal do belgického Oud-Heverlee Lovaň stoper Václav Jemelka, a jelikož jsou s jeho službami v Belgii spokojeni, je reálný předpoklad, že bude vykoupen na přestup. Peníze tedy na příští období patrně budou, ale hráčská kvalita se nadále drolí.

Nejslibnějším komerčním objektem zůstává brankář Aleš Mandous, okolo něhož krouží nejlepší české kluby. Zajímá se o něj i mistrovská Slavia. V případě odchodu červenobílé jedničky Ondřeje Koláře do zahraničí (nabídku už loni předložil francouzský OGC Nice, nyní se mluví o anglickém West Hamu United) by byl Mandous vhodným řešením. "Jeho styl chytání a rozehrávání akcí by zapadal do koncepce trenéra Trpišovského," připouští jeho agent Jan Levý.

"Pokud někdo nedá sto milionů korun ročně, asi se Olomouc nevyhne tomu, aby hráče prodávala," uvědomuje si Rozehnal. "Ale když se podaří přilákat další sponzory, nebude nutné prodávat mladíky, kteří by se ještě mohli zhodnotit," ukazuje řešení.

Proto se snaží společně a s ostatními legendami klubu najít další finanční zdroje.