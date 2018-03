O právech budeme jednat, říká šéf fotbalové ligy Svoboda. Nabídka TV Barrandov ho překvapila

před 9 hodinami

Kluby si odhlasovaly konec projektu juniorské ligy. Budou moci vytvořit B - týmy a hrát třetí nejvyšší soutěž.

Praha - Ligová fotbalová asociace (LFA) bude znovu jednat o prodeji vysílacích práv na českou nejvyšší soutěž. Do hry totiž vstoupila prostřednictvím vzkazu šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka také TV Barrandov.

"Vedení LFA předkládá návrh na prodej mediálních práv exkluzivně společnosti Pragosport na léta 2020/2024 za 150 milionů Kč ročně. Je to totální ostuda. Předložíme vyšší nabídku ze společnosti Médea/TV Barrandov. Fotbal pro fanoušky," napsal v noci Tvrdík na Twitter.

Plány vysílat ligu od roku 2020 na volně dostupné stanici TV Barrandov, která patří do skupiny Empresa Media mediálního magnáta Jaromíra Soukupa, šéfa LFA Dušana Svobodu překvapily. "To, že chce TV Barrandov vysílat ligu, mě ani nenapadlo, ale uvidíme. Těch 150 milionů od Pragosportu nemůžu potvrdit, ani vyvrátit," prohlásil Svoboda.

Se společností Pragosport, současným vlastníkem práv, prý dlouho jednal o navýšení finanční odměny. Nabídka od šéfa Slavie jej proto překvapila. "Mám v telefonu jednu sms od pana Tvrdíka, pak vím něco z Twitteru. Jinak ale neproběhla žádná konkrétní nabídka, takže ještě budeme jednat. Jsme ale příjemně překvapeni, tuto zdravou konkurenci určitě vítáme," prohlásil Svoboda.

Zároveň ale varoval před plánem rozprodávat televizní práva soukromě. "To by byl začátek úpadku. Zájem by byl o tři až čtyři kluby a zbytek by neměl na vyhřívání hřiště. To by ligu zničilo," uvedl ředitel LFA, která nejvyšší soutěž.

Zatímco o prodeji vysílacích práv není jasno, jisté už je to, že končí projekt juniorské ligy. Kluby si s platností od sezony 2019/2020 odhlasovaly její zrušení. "Mají za to, že pro rozvoj jejich hráčů bude lepší hrát dospělý fotbal v nižších soutěžích. Bylo to jasné rozhodnutí, pro zrušení hlasovalo 16 z 20 klubů," prozradil Svoboda.

Jestli dlouhodobě kritizovaný projekt považuje za úspěšný, nedokázal šéf LFA říct. "Těžko se to hodnotí. Původně to bylo zamýšleno jako mezistupeň mezi dospělým a dorosteneckým fotbalem, ale kluby stejně posílaly nevytížené hráče na hostování do nižších lig. Navíc se vždy vyrojila spousta expertů, kteří na juniorskou ligu plivali," tvrdí funkcionář.

Od přespříští sezony si kluby budou moci vytvořit B - týmy, které budou mít garantovanou účast ve třetí nejvyšší soutěži, tedy v ČFL či MSFL. "Plánujeme, že se Česká fotbalová liga rozšíří na dvě skupiny po 16 týmech a MSFL zvedne počet účastníků na 20 až 22. Podle toho, kdo sestoupí," popsal Svoboda.