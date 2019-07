Senzační přestup! Slavia údajně ulovila hvězdného Stanciua, bývalého lídra Sparty

před 1 hodinou

Rumunský záložník Nicolae Stanciu se po půl roce vrací do Prahy. Nikoliv však do Sparty, odkud do Saudské Arábie odešel, ale do konkurenční Slavie.

Slavia dotáhla k konci jeden z nejtřaskavějších transferů v historii české ligy. Nicolae Stanciu, který byl ještě v minulém roce hvězdou letenského rivala, přichází do Edenu. Stanciu dostal padáka v Al-Ahlí. V nejbližších dnech by měl podepsat se Slavií číst článek Záložník je momentálně ve svém rodišti v Alba Iulia, ve středu večer by měl dorazit do Prahy. Informaci, která v posledních týdnech hýbá fotbalovým prostředím, potvrdil rumunský server ProSport. O tom, že se Stanciu rozhodl pro Slavii, mimochodem referoval i uznávaný novinář Emanuel Rosu. Stanciu si za rok v rudém dresu připsal deset ligových gólů a osm asistencí. "Byl jsem šťastný, že jsem před vámi mohl hrát. Sparta zůstane navždycky v mém srdci!" vzkázal tehdy rumunský reprezentant fanouškům. Přesto jeho odchod z Letné provázely emoce. Spartě se nedařilo, v útlumu se ocitl i sám lídr týmu. A čím dál hlasitěji se mluvilo o tom, že by Stanciu kabinu nejraději opustil. Hořkou pachuť nezahnala ani vyjádření o tom, že si ve Spartě počká na nějakou trofej. Jenže… Rumunský reprezentant se na Blízkém východě ohřál pouze půl roku. Al-Ahlí došly peníze, hráči přestávali dostávat výplaty a Stanciu dokonce odcestoval ze země. Poté sice dlužné peníze na účet dostal, ale nalomení vzájemné důvěry vedlo k ukončení spolupráce. Přestože byl Stanciu v sobotu oficiálně vyřazen z týmu Al-Ahlí, červenobílí budou muset sáhnout hluboko do kapsy. Saudskoarabský klub za šestadvacetiletého fotbalistu požadoval čtyři a půl milionu eur.

autor: Jiří Škuba | před 1 hodinou