Komentář: Stop pro vlastního hráče je nesmyslnou pojistkou. A video českou ligu evidentně nespasí

před 1 hodinou

Nový formát, staré problémy. Fotbalová Fortuna:Liga řeší už po čtyřech odehraných kolech (nejen) sporné verdikty rozhodčích.

Komentář - Olomoucký Václav Pilař je konečně zdravý, dostává se do formy, za normálních okolností by ho čekal zápas proti svému bývalému klubu Plzni - jenže nečeká. Přestože je devětadvacetiletý záložník na Hané od léta "natvrdo", kvůli dohodě mezi kluby nesměl minulý týden nastoupit.

Ligový mistr zahnal tohle české specifikum do krajnosti (stejně jako například loni Sparta s Martinem Haškem). "Mrzí mě to. Těšil bych se, ale takhle se domluvily kluby," soukal ze sebe evidentně zklamaný Pilař před zápasem.

Jak upozornil server eFotbal.cz, celou kauzu by měla aktuálně řešit ligová asociace. Otázkou ovšem zůstává, zda bude vedení ligy řešit i stopky pro hráče, kteří jsou v cizích klubech na hostováních. Ty jsou totiž naprostou běžnou praxí.

Kvůli ní si například v pátek nekopl proti Slavii obránce Matěj Chaluš, který je v Mladé Boleslavi na hostování z Edenu.

Ano, kluby své hráče na hostováních ve většině případů platí, ale jejich "bany" nedávají ani moc smysl. Buď fotbalistu pustí ke konkurenci, protože se prostě nevešel do širšího kádru, a pak zase takovou hrůzu nepouští, nebo jde o mladého zajíce, kterého kmenový tým vysílá sbírat zkušenosti. Ale zároveň mu zakáže hrát.

"Plně podporuju filozofii libereckého klubu, která neguje to, že týmy zakazují hráčům na hostování starty proti svým. Nemohl bych se Hadaščokovi a Susovi podívat do očí, kdyby sem přijeli a měli od Slovanu vydané stop ke hře," nechal se před třemi lety slyšet trenér Jindřich Trpišovský, tehdejší kouč Liberce. A trenér Příbrami Pavel Tobiáš gesto ocenil: "Je to profesionální přístup ze strany Liberce, které mu slouží ke cti."

Souhlas. Z mého pohledu jde o zbytečný projev malosti, který by si největší kluby v Česku klidně mohly odpustit. Už jen proto, že jinde v Evropě nejsou takové pojistky normální praxí.

I video někdy může klamat

O další rozvíření ligové hladiny se postaral verdikt rozhodčích v utkání Plzně se Zlínem, kteří uznali gól Michaela Krmenčíka, přestože se domácí střelec nacházel v ofsajdu. Což prokázalo video.

Tedy, vlastně, neprokázalo. Je skutečně zajímavé, jak může televizní obrazovka tak zkreslovat, že i při pohledu na opakované záběry každý člověk vidí něco jiného. Zrak je holt subjektivní vjem a nezbývá než věřit rozhodčím, kteří ho mají trénovaný.

Jen je škoda, že už v první půli zastavili zvednutým praporkem zlínského útočníka Jean-Davida Beauguela, který upaloval sám na plzeňskou branku naprosto legitimně…