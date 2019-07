Komentář: Nová Sparta? Mladičký mazák Krejčí, geniální padouch Kanga či palič Kozák

před 1 hodinou

Na začátku fotbalové ligy je to Sparta, kdo nejvíc čeří vodu. Ale stejně jako po Slovácku neměla být zatracena, není po vítězství nad Jabloncem na místě ani adorace. Skutečné prověrky nových letenských vizí tým Václava Jílka teprve čekají.

Zatímco po výbuchu se Slováckem sklidili halasný posměch antisparťanské veřejnosti, velmi dobrý výkon v utkání proti Jablonci srovnal letenským fanouškům depresivní náladu. A oprávněně, domácí severočeského soupeře jednoznačně přejeli.

Ale pozor a… balon na zem. Dva domácí zápasy, tři body, to není zrovna brilantní start do ligy. Zvlášť, když Slavia úspěšně odepsala těžké mače ve Zlíně a v Teplicích, Plzeň zase dokázala vyhrát na náročné půdě v Liberci.

A za druhé: kde že je ten Jablonec, který loňské jaro ovládl s náskokem pěti bodů? Majitel klubu Miroslav Pelta prodal, co mohl. Za slušný peníz zelenobílé barvy v poslední době odložili Trávník, Masopust, Holeš, Pernica, Lischka, Zelený, Hovorka nebo Matěj Hanousek.

Bývalý předseda FAČR si sice za poslední dva roky přišel na přestupech na přibližně 214 milionů korun, trenér Petr Rada se ale může nad vyrabovanou kabinou asi uvztekat. Zase.

A zase začít hezky od začátku. Třeba na Letné zalepil díru ve stoperské dvojici Jiřím Váňou, členem jablonecké rezervy. Tak si muž, který se živí jako projektant, ve třiceti letech odbyl ligovou premiéru.

Ale pojďme zpět ke Spartě. Kromě geniálního padoucha Kangy či šestnáctiletého zázraku Hložka na sebe v zápase s Jabloncem upoutali pozornost tři muži:

Martin Hašek. Naběhal úctyhodných 12,5 kilometru, jeho pohyb dělal hostům velké problémy. Nevypustil jediný náběh, ve sprintu se pohyboval nadmíru často. Díky němu se hra domácích zrychlila, lépe přecházeli do útoku, už nebyli tak roztahaní jako v zápase se Slováckem. Jen ta koncovka, to je pro Haška ještě výzva…

Ladislav Krejčí. Soutěžní zápas odehrál naposledy na začátku května, v druholigovém zápase proti Sokolovu. Premiéru na Letné ale dvacetiletý záložník zvládl bezvadně a ve středu zálohy podal mazácký výkon.

Libor Kozák. Urostlý útočník držíc se za hlavu, toť jeden z leitmotivů začínající ligové sezony. Třicetiletý střelec ve dvou zápasech spálil, na co přišel, jen v zápase s Jabloncem zazdil minimálně tři obrovské šance. Důležité ale je, že se do příležitostí dokáže dostat a zřejmě je pouze otázkou času, kdy se ofenzivní posila rozstřílí. Však také Kozák s pověstí paliče na Letnou nepřišel: v soutěžních zápasech během dosavadní profi kariéry potřeboval na jeden gól 170 minut, tedy pouze o pár minutek víc než třeba David Lafata. A to Kozák odehrál šedesát zápasů v Serii A.

Sparta má v každém případě na kom (na čem) stavět. Ale až čas ukáže, jak rychle a zdařile to půjde trenéru Jílkovi od ruky.