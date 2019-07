Ševčík řídil výhru Slavie a řekl: Stanciu to bude mít drahé, to nám ale nevadí

před 2 hodinami

Slávistický fotbalista Petr Ševčík nastoupil v dnešním duelu druhého ligového kola v Teplicích na netradičním postu na kraji zálohy, a přesto zažil jeden ze svých nejpovedenějších zápasů v nejvyšší soutěži.

Poprvé od dorostu si pětadvacetiletý středopolař připsal tři asistence v jednom utkání, kterými přispěl k vysoké výhře Pražanů 5:1.

"Musím si říct, že se mi ten zápas povedl se vším všudy. Jak výsledkově, že jsme vyhráli, tak z osobního pohledu. Nepamatuju si, že bych měl v poslední době tři asistence, možná někdy v dorostu. Z pohledu kanadských bodů můj nejlepší zápas v lize," řekl novinářům Ševčík.

Nejprve kolmicí přihrál ve 20. minutě na druhý gól Micku van Burenovi. "Té přihrávky si cením asi nejvíc. To byla taková jednoduchá kolmá akce a myslím, že i hezká," podotkl Ševčík.

Poté těsně před pauzou nabil na třetí trefu Josefu Hušbauerovi a v 67. minutě připravil premiérovou soutěžní branku pro nejzvučnější letní posilu červenobílých Nicolaeho Stanciua. "Hned po zápase mi gratuloval. Asi to bude mít drahé, to nám ale nevadí," smál se Ševčík.

"Nemůžu mluvit za něj, jaké měl kondiční manko. Netrénuje s námi takovou dobu, ale asi s každým tréninkem bude blíž k základní sestavě. Je to pro nás konkurence, ale to je zdravé. Na tréninku i v zápase je to hráč, který si pořád chodí pro míče, ať zkazí, nebo ne, chce být furt na balonu a vymýšlet finální přihrávky," dodal k rumunské posile, která ještě vloni na podzim hrála za Spartu.

Ševčík zažil mimořádně povedený zápas, i když obvykle hraje ve středu zálohy. Dařila se mu spolupráce s pravým bekem Vladimírem Coufalem. "Jelikož na kraji nehrávám, tak jsme to nějak extra netrénovali. Jen teď pár tréninků. S Vláďou se mi hrálo dobře, protože je výborně kondičně připraven. Takže když se občas nevrátím, nic tak hrozného se neděje, protože on to zvládne," uvedl Ševčík s úsměvem.

V úvodním kole ve Zlíně nenastoupil v základní sestavě. "Nikdo nemá nic jistého, pro nás všechny je to dobře. Kdyby to tak nebylo, každý v tréninku nemaká tak, jak u nás makají všichni. Minule jsem se dostal na druhý poločas a dělal jsem vše pro to, abych to byl příště třeba já, kdo se dostane první na hřiště. To se mi povedlo a musím furt makat, abych se tam udržel co nejdéle," řekl Ševčík.

Se vstupem do sezony je nadmíru spokojený, Slavia coby obhájce titulu má ze dvou venkovních zápasů šest bodů. "Každý tým chce do sezony vstoupit co nejlíp, to se nám povedlo. Navíc jsme dnes přidali hodně gólů. Teď to chceme potvrdit doma," dodal Ševčík.