Výhra v dnešním šlágru by už sešívané hodně přiblížila cíli. To pro Viktorku je ve hře asi jen výhra, ze hry by však stále nebyli ani po remíze. Na podzim v Edenu Slávisté naprosto dominovali a svého soupeře přejeli poměrem 4:0. Zajímavostí však je, že Plzeň doma porazila Slavii čtyřikrát v řadě. Navíc je letos nejlepším celkem v domácím prostředí a od zářijové prohry se Slavií v lize neprohrála. Jarní část soutěže ale nezačali svěřenci Pavla Vrby dobře, před týdnem pouze remizovali v Mladé Boleslavi 1:1. Společně se Spartou a právě Slavií ale disponují nejlepší obranou v lize, inkasovali jen šestnáctkrát.