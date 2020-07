Kluci ze Sigmy se válí u moře a my hrajeme o život, regulérnost je pryč, zní z Opavy

Zítra Ligové grémium rozhodne o dohrání skupiny o záchranu ve Fortuna:lize. Z případného pokračování sezony po jejím druhém přerušení pro šest ligových klubů je značně rozmrzelý kapitán sestupem ohrožené Opavy Jan Žídek. „Regulérnost soutěže je dávno pryč,“ myslí si.

Zbývá dohrát dvě kola nadstavbové části ligy ve skupině o záchranu a případnou baráž. Tedy čtyři zápasy pro prvoligové celky. "Soutěž je už dvakrát přerušená, trénujeme už sedm měsíců v kuse a během toho jsme odehráli jen sedm nebo osm utkání. Je to šílené fyzicky i psychicky," uvedl Jan Žídek.

Podle kapitána Opavy je většinový názor, že není dobré ligu v současné podobě dohrávat. "To chtějí jen pánové, kteří nikdy nehráli fotbal, či logicky majitelé klubů jako jsou Brno či Dukla, kterým jde nejvíc o postup do první ligy," pokračoval v kritice pro klubový web.

Opava je v neúplné tabulce skupiny o záchranu předposlední pouze díky lepšímu postavení v tabulce po základní části oproti Příbrami. Dohrát jí zbývají zápasy s Olomoucí a Teplicemi. Pokud neskončí poslední, čekají ji pak ještě dva zápasy baráže.

"Regulérnost ligy je dávno pryč. Podle mě nemůže být regulérní už jen proto, že některé týmy už začínají přípravu na novou sezonu a my budeme někdy za dva týdny teprve končit tento ročník. Píšu si s kluky z Olomouce, ti se už válí u moře. My to bereme jako zápasy o život a oni to mohou pojmout jako nějaký pouťák nebo přáteláček," zlobí se Žídek.

Podle Žídka by bylo nejlepším řešením rozšířit pro příští rok ligu o dva kluby ze druhé ligy na 18 účastníků. "Podle mě by to bylo nejpřijatelnější rozhodnutí pro všechny," konstatoval. "Představa (dohrávat ) je naprosto šílená. Začali jsme loni v červenci a sezona skončí v srpnu. Trvá přes rok, celé je to bláznivé," dodal.

V rozhovoru ale vyvrátil, že by Opava sezonu nechtěla dohrát. "My do toho žádné vidle nehážeme, protože pořád trénujeme. Jedeme v kuse. Pořád tvrdě pracujeme, měli jsme snad už milion tréninků. Je to nekonečné," zakončil.

Proti dohrávání soutěže je od počátku také příbramský boss Jaroslav Starka. Variantě dohrát není podle všeho nakloněna ani Karviná. O osudu stále ještě probíhajícího ročníku zítra rozhodne Ligové grémium.