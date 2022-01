Katastrofální závěr podzimu a bouře fanoušků? Klusáček zůstává, tvrdí šéf Bohemians

Na dvanáctém místě, jednu příčku nad skupinou o udržení, skončili Bohemians Praha po podzimní části nejvyšší soutěže. Spokojenost se Ďolíčku vyhýbala velkým obloukem. "Ale o propuštění trenéra Klusáčka jsme vůbec neuvažovali," potvrzuje ředitel klubu Darek Jakubowicz, že bývalý stoper klokanů má nadále důvěru.

Čtyřmi porážkami v řadě s hrozivým skóre 3:15 uzavřeli klokani podzimní část nejvyšší soutěže. Fanoušci - sice věrní, ale hodně nároční - si hned po domácí prohře s Pardubicemi vyříkávali své pocity nevole přímo na hřišti s trenérem Luďkem Klusáčkem. Ozývaly se i hlasy volající po jeho vyhazovu.

"O takové variantě jsme vůbec neuvažovali," ujišťuje ředitel klubu Darek Jakubowicz, že bývalý stoper klokanů má nadále důvěru vedení. "Propuštění trenéra je zahození několikaleté práce, k tomu se uchylujeme až jako k nejzazšímu řešení," odkrývá filozofii klubu.

Podzimní sezonu si důkladně rozebrali. "Víme interně, jaké problémy jsme měli. Nejde jen o výsledky, ale k tomu se přidával covid, nemoci a souběhy dalších náhod," rozkrývá Jakubowicz. "Máme to dobře zanalyzované, proto sáhnout na trenéra nebylo aktuální," opakuje. "Ani z jeho strany nepadlo, že by už neměl sílu a odvahu pokračovat," přidává postoj kouče.

Atmosféru nenarušil ani odchod asistenta Ericha Brabce, pro mnohé fanoušky náhlý a nepochopitelný. "Věděli jsme dost dlouho předem, že si chce dát od fotbalu pauzu," nebyl pro Jakubowicze odchod bývalého českého reprezentanta překvapivý. "Je mi to líto, má před sebou velkou trenérskou budoucnost," odhaluje Brabcovu perspektivu. "Tahle pauza mu k tomu může dopomoci," chápe důvody nedávného podřízeného.

Hlavním úkolem ředitele je naplnit kasu, aby mužstvo a celý klub nebyl omezován nedostatkem peněz. Covid-19, výpadek příjmů ze vstupného a další navršené náklady si vynutily snížení rozpočtu na rok 2022. "Pracujeme s částkou 90 milionů korun, z toho asi šedesát procent jde na A mužstvo," odkrývá finanční stránku.

O to mrzutější je, jak proběhl odchod talentovaného Jana Vodháněla. "Skončilo to nespokojeností všech, včetně hráče, všichni z případu vyšli jako poražení," připouští Jakubowicz. Bohemians nedostali za hráče ani korunu odstupného, přitom měl být v létě jeho přestup do Viktorie Plzeň jen administrativní záležitostí. "Pořád jsme s ním komunikovali, nabídli mu zajímavou smlouvu s tím, že mu pak najdeme nový klub společně. Nechtěl, šel svou cestu a stálo ho to rok a půl fotbalového života, kdy nehrál."

Vodháněl nyní už není hráčem pražského klubu, registrace byla převedena do rakouské Admiry Mödling, která s ním hodlá v únoru podepsat smlouvu.

Naopak s nadějí v Ďolíčku sledují pozornost, která se strhla okolo českého reprezentanta Patrika Schicka. Nejlepší střelec mistrovství Evropy odehrál ročník 2015/2016 v zeleném dresu klokanů, v případě přestupu jde na základě směrnice FIFA solidarity payment pět procent z částky do klubů, které se podílely na jeho výchově. "Náleželo by nám půl procenta," má vypočteno Jakubowicz.

Až miliarda by podle některých zdrojů mohla být za vysokého útočníka vyplacena, v tom případě v pokladně Bohemians by skončilo docela slušných pět milionů korun. "Nesměl by ovšem přestoupit do Itálie, nebo zůstat v Německu," upozorňuje Jakubowicz na platné normy.

Schicka lákají anglické kluby i francouzský gigant Paris Saint-Germain. "Fandím mu, aby mu vyšla Anglie, ta by mu slušela víc," zohledňuje Jakubowicz i sportovní stránku. "Hlavně mu přeju, aby byl spokojený. Rozešel se Bohemkou v dobrém, udržujeme nadále kamarádskou úroveň," poukazuje i na lidské vztahy.