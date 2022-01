Kuchta opouští Slavii. Za pět milionů eur by měl odejít do Lokomotivu Moskva

Slávistický fotbalista Jan Kuchta neodletěl s týmem na soustředění do Portugalska a má od klubu svolení jednat o přestupu do zahraničí. Podle ruského serveru sport-express.ru by se měl novým zaměstnavatelem českého střelce stát Lokomotiv Moskva, jenž pro Kuchtu připravil čtyřletou smlouvu.

Pražský klub by měl za čtyřiadvacetiletého forvarda inkasovat pět milionů eur (asi 123 milionů korun), které budou moskevští "železničáři" splácet během čtyř let. Kuchta byl v minulém ročníku s patnácti zásahy nejlepším střelcem Fortuna:Ligy, v aktuální sezoně se na podzim trefil v nejvyšší české soutěži devětkrát. Třemi brankami také přispěl k postupu ze skupiny Evropské konferenční ligy. O Kuchtu byl zájem už v létě, tehdy ale ve Slavii ještě zůstal. Nyní už kádr českého suveréna posledních let zřejmě opustí. Do Slavie, kde v minulosti působil v mládeži, přišel v létě 2020 z Liberce a stal se jednou z opor. V říjnu byl Kuchta poprvé nominovaný do českého reprezentačního "áčka" a za národní tým si připsal už čtyři starty. V minulosti hrával za jiné pražské kluby Bohemians 1905 a Žižkov, Slovácko, Teplice a Liberec a v mládeži za Spartu. V české lize má na kontě 110 zápasů a 37 branek. Nové angažmá si hledá také defenzivní univerzál Ladislav Takács. Pětadvacetiletý obránce, který může hrát i na pozici defenzivního záložníka, promarodil prakticky celou podzimní část. V zářijovém zápase na hřišti Bohemians 1905 se zranil a od té doby už si nepřipsal ani minutu. Slavia ale hlásí i příchody. Posilou českého mistra se stal obránce Maksym Talověrov. Jednadvacetiletý ukrajinský stoper přestoupil do Edenu z Českých Budějovic a s úřadujícím ligovým mistrem a aktuálním lídrem tabulky podepsal pětiletou smlouvu. Vršovičtí na startu zimní přípravy získali i záložníka Filipa Blechu z druholigové Vlašimi, jenž se v novém působišti dohodl na kontraktu do 30. června 2024. O přestupu Talověrova se mluvilo již delší dobu. Ukrajinský zadák prožil povedenou podzimní část sezony a Jihočechům pomohl k současnému osmému místu v ligové tabulce. Rodák z Doněcku prošel mládeží tamního Šachtaru, působil také v "béčku" Sparty. Všech dosavadních 46 prvoligových startů si připsal v dresu Českých Budějovic, na kontě má jeden gól. Patří do kádru ukrajinské reprezentační jednadvacítky. "Jsem pyšný, že budu hrát za takový klub, jako je Slavia. Pro mě je to jednoznačně nejlepší tým v Česku. Jsem moc rád, že jsem tady," uvedl Talověrov na internetových stránkách Slavie. "Maksym přes svůj stále velmi nízký věk má už odehráno řadu zápasů v nejvyšší soutěži, dlouhodobě patřil mezi hráče, které jsme sledovali. Věřím, že se díky své kvalitě a charakteru dokáže ve Slavii prosadit," doplnil sportovní ředitel Pražanů Jiří Bílek. Slávistickou záložní řadu rozšířil Blecha. Čtyřiadvacetiletý středopolař patřil na podzim k nejlepším hráčům druhé ligy, v 15 zápasech v dresu Vlašimi zaznamenal osm branek a čtyři asistence. V minulosti působil i v Táborsku a v prvoligovém týmu Bohemians 1905, za které si ale připsal v nejvyšší soutěži jediný start v květnu 2017. "Filip byl na podzim nejlepším hráčem ve Vlašimi a jedním z nejlepších hráčů druhé ligy. Pro naši strategickou spolupráci s Vlašimí považujeme za důležité, aby její nejlepší hráči měli šanci probojovat se do kádru Slavie. Filip Blecha odjede s A-týmem na soustředění do Portugalska, po kterém se rozhodne o jeho další nejbližší budoucnosti," uvedl Bílek. "Ani nedokážu popsat, jak se cítím, jdu ze druhé ligy rovnou do Slavie. Je to obrovský skok, jsem za to moc rád. Jsem strašně šťastný. Doufám, že se ve Slavii chytím a budu s ní bojovat o tituly a poháry," řekl Blecha. Slavia odcestovala na soustředění do Portugalska se 27 hráči do pole a čtyřmi gólmany. Dánský obránce Alexander Bah se kvůli pozitivnímu testu na koronavirus připojí později, Petera Olayinku čeká s Nigérií účast na africkém mistrovství. V Praze zůstal zraněný kapitán Jan Bořil a v nejbližší době by se u něj mělo rozhodnout o dalším lékařském postupu. S mužstvem naopak odletěli uzdravení rekonvalescenti obránci David Hovorka s Ondřejem Kúdelou a záložník Lukáš Provod, kteří dlouho nehráli.