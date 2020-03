Slovácko - Slavia 0:0. Sešívaní bojují o první jarní body ze hřiště soupeře

Slovácko na podzim opravdu překvapilo. Hrálo výborně a hlavně dokázalo zatopit všem favoritům. Například dokázalo dvakrát porazit Plzeň. Ne vždy to ale klapalo podle představ. A to se odrazilo v úvodu jarní části. Svěřenci Martina Svědíka nejprve doma prohráli s Baníkem Ostrava 0:1, když jen jedinkrát vystřelili mezi tři tyče. Chuť si chtěli spravit na hřišti Mladé Boleslavi. Ta sice na podzim doma válela, jenže v zimě přišla z různých důvodů o Komličenka, Mešanoviče, Buchu nebo Matějovského. V městě Škodovky pak Slovácko opět neskórovalo, ale odvezlo si alespoň bod za remízu 0:0. Doma by už ale chtělo skórovat a ideálně opět bodovat.