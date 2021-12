"Je jako neřízená střela, ale vyhodit ho nemůžeme." Trpišovského rozčílil Oscar

Skoro třetinu přestávky utkání s Baníkem Ostrava strávil kouč Slavie Jindřich Trpišovský se svými asistenty tak, že obránci Oscaru Dorleymu vysvětlovali, že hlavně v žádném případě nesmí dostat červenou kartu. Pár minut po znovuzahájení duelu se liberijský fotbalista přesto pakoval po vyloučení ze hřiště. A od trenéra to zaslouženě pořádně schytal.

Slavia mašírovala v neděli na Baníku po skvělém prvním dějství za velmi cennými třemi body, vedla 2:0. Jenže její trenéři přesto cítili nebezpečí. Byla jím žlutá karta, kterou dostal už v 15. minutě pravý obránce Oscar.

"Stejně jako zbytek realizačního týmu jsem strávil o poločase čtyři minuty vysvětlováním, že hraje pod žlutou kartou a nesmí se vyfaulovat. Že na něj bude hrát Sor, měli jsme dokonce variantu, že levého beka bude hrát Peter Olayinka a Oscar se posune do zálohy, aby se do takové situace nedostal. Dokonce jsem mu zdůrazňoval, ať dá radši Baník v nějaké situaci gól, ale hlavně ať nehrajeme v deseti," prozradil Trpišovský na webu Slavie.

Všechno bylo marné. Baník hned po začátku druhé půle snížil na 1:2 a vzápětí Oscar udělal přesně to, před čím ho trenéři varovali. Nesmyslně v pádu vytrčil nohu proti slabinám Jana Jurošky, nejprve dostal druhou žlutou a červenou kartu. Po shlédnutí videa se rozhodčí opravil - ale pouze v tom smyslu, že liberijskému reprezentantovi udělil červenou rovnou.

A Trpišovský zuřil. "Je to pro mě něco nestravitelného, složitého. Viděl jsem to už v reálu, tu Oscarovu reakci vůbec nechápu, jestli byl frustrovaný, že to byl faul na něj, nebo si myslel, že to byl faul na něj, nechápu to. Týmový hráč v týmovém sportu si něco takového nemůže dovolit v žádném zápase, kór v takhle těžkém a náročném jako v Ostravě," čertil se kouč úřadujícího mistra.

Ostrava v přesile duel otočila na 3:2, v první půli dominantní hosté najednou vůbec nestíhali. "Bylo to pro nás něco podobného, jako když v muničním skladu na lodi vybouchne torpédo," zvolil Trpišovský netradiční přirovnání.

A co v jeho celku nadělalo takovou paseku, o tom nebylo pochyb. "Vůbec to nechápu. On je v některých věcech neřízená střela, i ten první zákrok byl úplně zbytečný," vrátil se stratég červenobílých k Oscarovým zákrokům.

Pro viníka bude mít jeho chování na hřišti ještě dohru. "Ve Slavii jsem něco takového ještě neřešil, nikdy se nám to nestalo. Určitě to řešit budeme. Jedna věc je nějaký postih, vyhodit ho samozřejmě nemůžeme," dumal Trpišovský.

"Navíc se jednalo o přímou červenou kartu, takže zřejmě přijde nějaký trest. A tím se Oscar potrestal sám, protože bude absolvovat zimní přípravu bez možnosti nastoupit v prvních jarních zápasech. Třeba se chytí někdo, kdo ho tam nepustí, to je první věc. Musím to ještě promyslet, ale Oscar si nadělil hezký dárek k Vánocům, to stoprocentně," mračil se kouč, přestože jeho tým i v oslabení dosáhl na konečnou remízu 3:3 a přezimuje v čele tabulky o bod před druhou Plzní.