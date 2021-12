Boleslav díky trefě Ladry přezimuje v top šestce, v Liberci zvonily tyče

V posledním letošním ligovém kole vyhrála Mladá Boleslav v Teplicích a bod za remízu si připsaly Zlín s Olomoucí a Liberec s Českými Budějovicemi.

Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli na hřišti Teplic 1:0. Jedinou branku vstřelil ve 38. minutě z přímého kopu Tomáš Ladra. Domácí mohli vyrovnat v 69. minutě z pokutového kopu, Jan Fortelný však svého jmenovce brankáře Šedu nepřekonal. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma zvítězili po dvou kolech a přezimují na šestém místě. Teplice v nejvyšší soutěži vyšly naprázdno po dvou výhrách a po podzimní části jim patří předposlední 15. příčka.

"Utkání rozhodla jediná branka. Po chycené penaltě jsme už věřili, že to udržíme do konce. Jsem rád, že jsme neinkasovali, a i když v tom hrál roli chycený pokutový kop, Teplice jsme do větších možností nepouštěli. Bylo to naše poslední podzimní utkání, takže nás vítězství těší," řekl na tiskové konferenci Jarolím.

"Skláři" nastoupili do utkání bez obránce Chlumeckého, jehož budoucnost v klubu je kvůli jednání o smlouvě nejistá. Domácí zadák Hyčka si připsal jubilejní 200. start v lize. V základní sestavě Boleslavi nechyběl kapitán Matějovský, jenž v pondělí oslaví 40. narozeniny.

První větší šanci měli ve 14. minutě hosté. Nepřesnou teplickou rozehrávku vystihl Škoda, jeho následný pokus ale nakonec stihli domácí obránci tečovat mimo branku. Boleslavský útočník se tak své sedmé branky v této ligové sezoně nedočkal.

Domácí odpověděli o chvíli později. Po přímém kopu a hlavičce Mareše se ocitl před Šedou teplický Vondrášek, rozhodčí však odpískali zakončujícímu krajnímu obránci ofsajd.

Boleslav byla směrem do útoku v první půli přeci jen nebezpečnější. Po půl hodině hry se probojoval do pokutového území Smrž, jeho tečovaná střela ale letěla těsně vedle levé tyče.

V 38. minutě se už hosté dočkali. Po faulu Knapíka na Škodu nařídil rozhodčí Batík přímý kop, k jehož exekuci se postavil Ladra a přesnou ranou k levé tyči nedal gólmanovi Grigarovi šanci. Čtyřiadvacetiletý záložník se trefil poprvé v probíhajícím ligovém ročníku.

"Naše obranná trojka nebyla dnes od začátku jistá, kluci nedostupovali hráče soupeře, byli v soubojích pozdě. Vše pak vyvrcholilo situací před přímým kopem, soupeři jsme prakticky darovali laciný gól," uvedl teplický trenér Jiří Jarošík.

Ten reagoval na začátku druhé půle dvojnásobným střídáním, byli to však hosté, kteří mohli zvýšit náskok. V 55. minutě si naskočil na rohový kop neobsazený Škoda, jenže z bezprostřední blízkosti přestřelil.

Domácí mohli Středočechy vzápětí potrestat. Na přihrávku za obranu si naběhl Fortelný a pohotově přehodil Śedu. Jenže sudí Batík jeho gól po konzultaci s videem kvůli ofsajdu neuznal.

V 69. minutě dostal teplický záložník novou možnost. Batík se zpětně vrátil k situaci v pokutovém území Boleslavi a po zhlédnutí videa nařídil pokutový kop za hru rukou. Šeda však směr Fortelného střely z penalty vystihl a udržel hosty ve vedení.

"Čekal jsem u gólmana na jednu věc. Ta ale nepřišla a dopadlo to, jak to dopadlo," litoval Fortelný. "Moc mě to mrzí, protože šlo o zlomový moment. Kdybych penaltu dal, mohl se třeba opakovat obrat jako se Zlínem. Byl by to pro nás náboj a třeba by později padl i druhý gól," doplnil dvaadvacetiletý hráč.

Naopak Šeda byl za důležitý zákrok rád. "Rozhodčí Forťase asi trochu rozhodil, že mu pořád vracel balon na puntík. Pomohlo mi také, že Honza při exekuci přibrzdil a spíše rozhodil sám sebe. Dostal se k tomu kopu tak, že nemohl míč uklidit pořádně k tyči. Rozhodl jsem se, že ho ustojím do poslední chvíle, abych to mohl následně vykopnout," popsal Šeda.

Skóre se pak neměnilo ani jedenáct minut před koncem, kdy nejprve rozhodčí nařídil po zákroku Douděry další pokutový kop ve prospěch Teplic, po přezkoumání opakovaných záběrů jej ale odvolal.

"To si myslím, že bylo za hranou chápání. Byl to souboj, při němž ještě balon pořádně nepřilétl a rozhodčí to posoudil penaltově. Bylo evidentní, že náš hráč chtěl hrát balon a Honza Rezek do něj vletěl a ještě ho podrazil. Naštěstí tu bylo video a díky němu se sudí přesvědčil, že udělal chybu a druhou penaltu již neodpískal," řekl Šeda.

Když se po Rezkově přihrávce neprotlačil k zakončení ani střídající Ledecký, připsaly si Teplice s Boleslaví třetí ligovou porážku po sobě. "Škoda, že jsme nepotvrdili bodové zisky z předchozích dvou zápasů, ale musíme bojovat a pracovat dál. Dojde k nějaké obměně kádru, nějaké požadavky jsem na vedení dal a uvidíme, v jakém počtu a s jakými lidmi se na začátku ledna setkáme," dodal Jarošík.

V Liberci zvonily tyče

Slovan Liberec v posledním letošním kole remizoval s Českými Budějovicemi bez gólů. Dynamo v úvodním dějství hned dvakrát trefilo brankovou konstrukci, domácí v závěru napálili břevno. Slovan v lize Jihočechům potřetí za sebou nedal gól, smírně 0:0 skončil i minulý vzájemný duel U Nisy. Českobudějovičtí získali venku teprve třetí bod v sezoně nejvyšší soutěže a přezimují na osmém místě tabulky. Liberec podruhé po sobě neskóroval a je s jednobodovou ztrátou na Dynamo devátý.

Přestože Jihočeši v předchozím průběhu sezony získali venku jen dva body, v Liberci byli v první půli nebezpečnější. Hosté nastoupili v ofenzivní sestavě s trojicí útočníků a v úvodním dějství hned dvakrát trefili brankovou konstrukci.

Nejprve ve 30. minutě hlavičkoval po centru z pravé strany nejlepší střelec Jihočechů Bassey, radost z desátého gólu v ligové sezoně mu ale pokazila tyč. Po následné nepovedené dorážce Škody zastavil míč na brankové čáře domácí gólman Knobloch.

"Bylo to trochu i se štěstím. Hlavičku se mi podařilo posunout na tyč a potom jsem čekal, že balon někdo odkopne. Jenže to se nestalo. Otočil jsem se a balon jel po čáře. Štěstí, že tam nikdo z hostujících hráčů nedobíhal. Podařilo se to zalehnout na čáře a gól to nebyl," uvedl na tiskové konferenci Knobloch.

V 36. minutě na opačné straně po nakrátko rozehraném rohu poslal střílený centr na branku Frýdek a gólman Vorel balon s problémy vytáhl na roh. Chvíli nato po souboji upadl ve vápně domácí Chaluš, ale sudí Franěk penaltu ani po konzultaci s videorozhodčím nenařídil. V 41. minutě hostům podruhé zkazila radost branková konstrukce poté, co Van Buren hlavičkoval do břevna.

"Myslím si, že první poločas jsme byli lepší než domácí, dobře jsme kombinovali a dostupovali. Měli jsme dvě jasné šance, dali jsme tyč a břevno. Gól visel ve vzduchu," řekl českobudějovický trenér David Horejš.

"Nevstoupili jsme do zápasu dobře, vysoký presink Budějovic nám dělal problémy. Moc jsme se nedostávali k tomu, co jsme chtěli hrát. Přežili jsme první půli a dvě velké šance. První poločas patřil Budějovicím," prohlásil trenér Slovanu Luboš Kozel.

V 54. minutě domácí opět podržel Knobloch, když chytil Mršičovu střelu ze strany. Jihočeši byli i v úvodu druhé půle nebezpečnější, v 57. minutě v dobré pozici hlavičkoval nad Škoda. V 69. minutě se uvolnil Bassey a Knobloch jeho střelu zpoza vápna vyrazil na roh. "Kdyby to dal trochu výš, možná bych se tam nedostal. Bassey má výborné zakončení, je těžké se na něj připravit," připustil Knobloch.

Na druhé straně za čtyři minuty podržel Dynamo Vorel proti Tuptově šanci ze strany. Liberečtí v závěru přidali a v 83. minutě mohli rozhodnout. Po centru z pravé strany střídající Rondič už překonal Vorla, ale radost z gólu mu pokazilo břevno. Severočeši sice doma v lize s Českými Budějovicemi od listopadu 1996 neprohráli už 17 utkání po sobě, ale potřetí z posledních čtyř kol ztratili body.

"Řekl bych, že druhý poločas byl už spíše v naší režii, i když Budějovice stále hrozily z protiútoků. Ty největší šance jsme si vytvořili my, ale ani my jsme je neproměnili. Remíza je asi zasloužená. Pro fanoušky by bylo lepší, kdyby to skončilo 2:2, šance na to byly," mínil Kozel.

"Předchozí venkovní zápasy jsme nepodali dobré výkony, dnes to bylo z naší strany odlišné. Myslím, že jsme měli více příležitostí než domácí. Dnešnímu výkonu chybí jen o dva body více. Ale i bod bereme, protože za poslední dobu to byl náš nejlepší výkon venku," dodal Horejš.

Olomouc remizovala ve Zlíně

Sigma Olomouc v neděli remizovala se Zlínem 1:1. Hanáci vedli od 25. minuty zásluhou Antonína Růsky, ale v 63. minutě rozhodl o dělbě bodů Antonín Fantiš. Sigma nevyhrála v nejvyšší soutěži potřetí v řadě a přezimuje na 10. místě o tři body před svým dnešním soupeřem, který v lize bodoval podruhé za sebou.

"V tuhle chvíli u nás převládá zklamání z výsledku stejně jako v Českých Budějovicích. Dnes jsme měli ke třem bodům blíž, ale herně to z naší strany nebylo úplně podle představ. Herně to bylo poměrně vyrovnané utkání, ale měli jsme v něm dost nepřesností," řekl olomoucký trenér Václav Jílek na tiskové konferenci.

Oba týmy se v úvodní čtvrt hodině zápasu spíše oťukávaly a první náznak šance přišel v 16. minutě, jenže domácí se po několika odrazech míče uvnitř vápna k pořádnému zakončení nedostali. O dvě minuty později už měla Sigma velkou šanci, když Daněk vysunul Růska, který osamocený před gólmanem Rakovanem těsně minul vzdálenější tyč zlínské branky.

Velkou obětavost předvedli hosté ve 21. minutě, kdy Růsek se Zmrzlým hned třikrát zakončovali z velmi dobrých pozic uvnitř vápna, ale zlínským hráčům se podařilo jejich pokusy pokaždé zablokovat.

Po 25 minutách už Olomouc potvrdila svou převahu úvodní brankou. Zmrzlý rozehrál signál z rohového kopu na Spáčila, který našel na zadní tyči hlavu Růska. Olomoucký útočník se zapsal mezi střelce ve třetím z posledních čtyř kol a celkově popáté v ligové sezoně.

Zlín mohl brzy srovnat, po půl hodině hry si naskočil na rohový kop nehlídaný stoper Vraštil a hlavičkou jen těsně minul olomouckou branku. Pět minut před koncem poločasu na Reiterův centr z pravé strany jen těsně nedosáhl Poznar, který by jinak zakončoval z velmi nebezpečné pozice. Domácí poté opět zahrozili z rohového kopu, Spáčilovu hlavičku vytáhl nad břevno Rakovan.

"V prvním poločase jsme si vypracovali dostatek příležitostí na to, abychom utkání rozhodli. Byly tam tři nebo čtyři vyložené brankové příležitosti, ze kterých jsme však branku nedali. Do vedení jsme šli až po nenápadné akci z rohového kopu," konstatoval Jílek.

Po 10 minutách druhého poločasu hlavičkoval znovu po standardní situaci domácí kapitán Hubník a jeho vysoký míč dopadl jen na horní síť Rakovanovy branky. Poté se hezky protáhl po pravé straně Růsek a svým centrem našel na zadní tyči Zahradníčka, zlínského gólmana však nepřekonal. Jen o chvíli později střílel z první zhruba z 18 metrů Breite, jehož tečovanou střelu zastavila tyč hostující branky.

Olomouc nevyužité šance mrzely, jelikož v 63. minutě se z ojedinělé šance "Ševců" po Čanturišviliho centru z levé strany prosadil povedenou hlavičkou Fantiš. Zlínský obránce skóroval premiérově v tomto ligovém ročníku, předtím se v nejvyšší soutěži naposledy radoval z trefy v září minulého roku.

Zajímavou příležitost otočit skóre měl Zlín šest minut před koncem základní hrací doby, kdy domácí brankář Stejskal vytáhl Hlinkův povedený pokus z přímého kopu. "Nakopla nás až vstřelená branka, což byla vlastně první naše pořádná střela na branku. To nás zvedlo, poté už jsme byli nebezpeční hlavně my a Olomouci jako kdyby došly síly," prohlásil trenér Zlína Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent. Ke střele zpoza vápna se v závěru dostal střídající domácí záložník Matoušek, ale zamířil vedle.

Sigma doma v lize počtvrté za sebou nezvítězila. Zlín, který ve středu v osmifinále domácího poháru prohrál na Slavii 1:3, nevyhrál venku v nejvyšší soutěži pošesté v řadě. "Musím smeknout před kluky, kteří téměř v totožné sestavě odehráli těžké utkání na Slavii a vůbec to na nich nebylo poznat. Bylo to dnes odmakané, za což jsem rád. Za bod jsem rád, určitě ho bereme," uvedl Jelínek.

19. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - FK Mladá Boleslav 0:1 (0:1)

Branka: 38. Ladra. Rozhodčí: Batík - Podaný, Pochylý - Štěrba (video). ŽK: Shejbal, Jukl, Sunzu, Jarošík (trenér) - Smrž, Matějovský, Douděra. Diváci: 968 (omezený počet).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Mareček (46. Kodad), Knapík, Shejbal - Hyčka, Jukl (82. Sunzu), Trubač, Fortelný, Vondrášek - Succar (61. Ledecký), Mareš (46. Rezek). Trenér: Jarošík.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Preisler, Jurásek - Matějovský, Smrž - Ladra, Hlavatý (82. Dancák), Ewerton (75. Fila) - Škoda (75. L. Mašek). Trenér: Jarolím.

Slovan Liberec - Dynamo České Budějovice 0:0

Rozhodčí: Franěk - Kubr, Arnošt - Kocourek (video). ŽK: Rabušic, Rondič - Valenta, Mršič, Hora, Talověrov, Brandner, Vorel, Bassey. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie (71. Rondič), Chaluš, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka (59. Stoch) - Matoušek (71. Koscelník), Frýdek (90. Purzitidis), Tupta (90. Fukala) - Rabušic. Trenér: Kozel.

Č. Budějovice: Vorel - Havel, Králik, Talověrov - Čolič, Valenta (88. Čavoš), Hora, Mršič (71. Brandner) - Van Buren, Bassey, Škoda (76. Mihálik). Trenér: Horejš.

Sigma Olomouc - Fastav Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 25. Růsek - 63. Fantiš. Rozhodčí: Orel - Kříž, Váňa - Berka (video). ŽK: Zmrzlý - Procházka. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Olomouc: Stejskal - Chvátal, Hubník, Vepřek, Zmrzlý (69. Beneš) - Zahradníček (69. Matoušek), Breite, Greššák, Spáčil, Daněk (80. Uriča) - Růsek. Trenér: Jílek.

Zlín: Rakovan - Fantiš, Simerský, Vraštil, Procházka - Reiter (81. Matejov), Hlinka (90.+3 Kolář), Conde, Tkáč (81. Fillo), Čanturišvili (90. Nečas) - Poznar. Trenér: Kalivoda.