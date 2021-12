Dvě červené, chycená penalta i Holešova spása. Slavia vydřela remízu s Baníkem

Baník Ostrava v posledním utkání podzimní části Fortuna:Ligy remizoval s mistrovskou Slavií 3:3. Pražané přitom o poločase vedli 2:0, ale v druhé půli přišli o dva vyloučené hráče a inkasovali tři branky. Jen pár minut před koncem ale dokázal trefit remízu Tomáš Holeš a v nastavení lapil penaltu domácích brankář Aleš Mandous.

Obhájce titulu nezvítězil v nejvyšší soutěži po sedmi výhrách a v čele tabulky přezimuje pouze o bod před Plzní a o tři body před Spartou. Pátý Baník neprohrál osmé kolo po sobě.

Pražané vedli po první půli o dvě branky, když se v rozmezí 24. až 29. minuty prosadili Ivan Schranz a Tomáš Holeš. Ihned po změně stran snížil střídající Ladislav Almási. Od 50. minuty dohrávali hosté bez vyloučeného Oscara. Slezané zásluhou Filipa Kaloče srovnali a po červené kartě střídajícího Jana Kuchty otočil skóre z penalty Almási. Slávisté však přesto díky Holešovi v 88. minutě vyrovnali. V nastavení mohl Almási z dalšího pokutového kopu zkompletovat hattrick, ale gólman Aleš Mandous jeho pokus chytil.

"Věřil jsem si na to, ale kopl ji špatně. Sám si ten zápas budu muset nechat uležet ještě tak dva tři dny, abych pochopil, co se vlastně stalo. Takový zápas jsem ještě nehrál," řekl na tiskové konferenci Almási.

Slavia rozehrála duel v Ostravě aktivněji a už ve čtvrté minutě musel zasahovat domácí brankář Budinský po prudké hlavičce Masopusta. Baník po úvodní desetiminutovce srovnal krok a Kuzmanovič vystrašil Mandouse nebezpečnou hlavičkou na zadní tyč.

Když se zdálo, že domácí by se mohli nadechnout k tlaku a Mandouse prověřil i nepříjemnou dělovkou z šestnáctky Ndefe, Slavia dala domácím lekci z rychlého protiútoku. Na dvě přihrávky po pravé straně se dostal ve vápně k zakončení Schranz a z první prostřelil Budinského. Slovenský reprezentant zaznamenal sedmý gól v této ligové sezoně.

O pět minut později navíc byla ostravská ztráta už dvoubranková. Samek pronikl do vápna z levé strany, a ač byl Holeš v obležení protihráčů, z voleje dokázal umístit jeho přihrávku k tyči a mimo dosah Budinského. Český reprezentant se dočkal prvního zásahu v tomto ročníku nejvyšší soutěže.

"Slavia odehrála fantastickou první půli, možná nejlepší, co jsem v jejím provedení na podzim viděl," uvedl ostravský trenér Ondřej Smetana, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

O půli měl ale při střídání šťastnou ruku. První ze tři nových hráčů Almási hned po minutě trknul o tyč do branky Klímův centr. Mandous inkasoval v lize po sedmi utkáních a 725 minutách.

Téměř vzápětí byl druhý střídající Juroška faulován Oscarem, který za svůj zákrok po zhlédnutí opakovaných záběrů od rozhodčího Černého obdržel červenou kartu. Během několika minut dostal zápas úplně jiný rozměr.

"Oscara nechápu, je trošku neřízená střela. První zákrok byl ostrý a zbytečný, druhý vůbec nechápu. Jestli si myslel, že to byl faul na něj… To si ale týmový hráč nemůže dovolit," prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský. "Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně. Dostali jsme gól plus červená, soupeře to nakoplo. Bylo to hodně těžké, byli jsem pod tlakem," dodal Holeš.

Ostrava se dvěma hroty vepředu zjednodušila styl hry, čerství hráči z lavičky jí dodali impulz a Slavia cítila obavy o výsledek. Po průniku Sora hosty podržel Mandous.

Slavia v oslabení začala couvat až příliš do hloubky vlastní poloviny a v 69. minutě ji za to vytrestal Kaloč, jehož dalekonosná střela zaplula pod břevno. Kapitán české jednadvacítky se trefil poprvé v probíhající ligové sezoně.

Baník nepolevoval v aktivitě a dále tlačil. Po rohovém kopu hlavičkoval Almási, Kuchta za překonaným Mandousem balon vyrazil rukou a kromě červené karty stihl hosty ještě gólový trest, o který se proměněnou penaltou postaral Almási. Dvaadvacetiletý Slovák je s osmi góly nejlepším ligovým střelcem týmu v sezoně.

I v devíti ale Slavia dosáhla na bod. Nakrátko rozehraný přímý kop napálil Holeš zhruba z pětadvaceti metrů po zemi k tyči a Budinský na jeho ránu nedosáhl. "Naštěstí jsme dokázali srovnat z toho trestňáku. Ale zase jsme si za to dnes mohli sami. První poločas jsme odehráli dobře a mohli jsme vést i více, pak jsme to ale nechali takhle otočit. Tenhle zápas jsme měli zvládnout," mínil Holeš.

Tím však divoký zápas neskončil. V nastavení kopal Baník po faulu na Sora další pokutový kop, ale Almásiho slabou a špatně umístěnou střelu Mandous chytil. "Takový zápas jsme už měli zvládnout. Soupeř dohrával v osmi v poli, to je prostě chyba," uznal Smetana.

Slavia nepodlehla v lize Ostravě podeváté za sebou a podruhé v této sezoně nejvyšší soutěže remizovala 3:3. Stejný výsledek se zrodil i na konci srpna v Karviné.

19. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Slavia Praha 3:3 (0:2)

Branky: 47. a 82. z pen. Almási, 69. Kaloč - 29. a 88. Holeš, 24. Schranz. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Vodrážka - Pechanec (video). ŽK: Svozil, Klíma - Oscar, Masopust. ČK: 50. Oscar, 81. Kuchta (oba Slavia). Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Ostrava: Budinský - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo (46. Juroška), Kaloč, Tetour (76. Budínský), Kuzmanovič (46. Almási), Buchta (46. Sor) - Klíma. Trenér: Galásek.

Slavia: Mandous - Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar - Masopust, Samek (63. Kuchta), Stanciu (67. Traoré), Holeš, Olayinka (71. Plavšič) - Schranz (68. Lingr). Trenér: Trpišovský.