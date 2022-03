Jablonec - Sparta 1:0. Severočeši deset minut před koncem udeřili z rohového kopu

Letenský celek poněkolikáté ve velkých utkáních neukázal zhola nic. Před pár týdny s Plzní jej zachránila nemohoucnost Šulce v koncovce, nyní působil neuvěřitelně bezzubým dojmem. A to už se kouč Pavel Vrba zbavil přežité domněnky, že kapitán Bořek Dočkal musí hrát. Tým omladil, přesto znovu velký zápas nezvládl. K titulu je hrozně daleko a ani případná výhra v MOL Cupu by zřejmě sezonu nekatapultovala do kolonky úspěšných. V lize se čekalo víc, proto nyní nemůže Sparta ztrácet. Samotný zkušený kouč nechtěl hovořit o tom, zda-li je v ohrožení jeho pozice na Letné. Nutno říct, že moc lepších trenérů na českém trhu není.