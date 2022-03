Moje pozice? Spekulace nechám na vás, prohlásil kouč Sparty Vrba po prohraném derby

Trenér Pavel Vrba připustil, že šance fotbalistů Sparty na první titul po osmi letech se po porážce 0:2 v pražském ligovém derby na hřišti Slavie výrazně snížila. Letenští ztrácí na vedoucího obhájce titulu a Plzeň už 10 bodů, i když mají k dobru středeční dohrávku v Jablonci.

Bývalý reprezentační kouč neočekává, že červenobílí a Viktoria by si nechali náskok uniknout. Sparta si podle něj zavinila manko jinými zápasy než tím dnešním.

"Desetibodová mezera je už velká. Samozřejmě máme zápas k dobru, ale prostě to tak je. Nemyslím si, že tak zkušená mužstva jako Slavia a Plzeň by si nechala takovou mezeru nějakým způsobem dohrát," dumal Vrba.

"Hraje se ještě nadstavba a body může ztrácet kdokoli, ale samozřejmě je to tak, že ztráta už pro nás není vůbec dobrá a dohnat takový počet bodů je hodně složité. Neříkám, že jsme přišli o šanci na titul, ale situace je hodně složitá. Neříkám, že je konec," uvedl osmapadesátiletý rodák z Přerova.

Sparta minulé dvě soutěžní derby vyhrála, na podzim doma v lize 1:0 a v únoru v Edenu ve čtvrtfinále domácího poháru 2:0.

"Je rozdíl, když tady hrajete na jeden vítězný zápas. Pohárový zápas je trošku jiný. Dneska jsme museli vyhrát, bodovat. Remíza pro nás byla teoreticky málo. Slavia využila toho, že hrála v domácím prostředí. Potvrzuje, že je hodně kvalitním mužstvem. Svoji roli zvládla, potrestala nás jako první a tím byl zápas ovlivněný," konstatoval Vrba.

O výhře Slavie rozhodli Ondřej Lingr v prvním poločase a v závěrečném nastavení Ivan Schranz.

"Narazili jsme na mužstvo, které v Evropské konferenční lize postoupilo mezi posledních 16 týmů. Hráli jsme s mužstvem, které má top formu a v lize patří ke špičce posledních pět šest let. Chtěli jsme si to rozdat, bohužel jsme prohráli 0:2, to je realita. Pokud se budeme bavit o tom, kde jsme to prohospodařili, tak jsou úplně jiné zápasy než třeba ten dnešní," prohlásil Vrba.

Mluvit o ohrožení své pozice nechtěl. "Myslím si, že o tom dokážete spekulovat dost, tak to nechám na vás. Svůj názor vám neřeknu," podotkl na tiskové konferenci někdejší kouč Plzně, Machačkaly nebo Razgradu.

Derby kvůli zranění nedohrál stoper Dávid Hancko. Po necelé hodině hry ho vystřídal Filip Panák, který se v závěru utkání po své střele zpoza vápna rovněž zranil.

"U Filipa to bude střednědobé zranění. Doktor, který se na to díval po zápase, tvrdí, že je to na 10 až 14 dní. U Hancka si myslím, že je to nakoplé a nebude to zranění na dlouhou dobu. Víte sami, že pro fotbalistu je to tak, že když je nakoplý, za dva dny je zdravý. Nechci hodnotit, jestli zítra půjde na vyšetření, pak se může ukázat něco jiného. V dané chvíli to spíš vypadá jen na nakopnutí a mohl by být k dispozici (na Jablonec). Řekl bych ale, že ode mě je to velká spekulace," řekl Vrba.

Derby řídili polští sudí v čele s hlavním Szymonem Marciniakem, jeho krajan byl i u videa. Zápas české ligy pískali zahraniční rozhodčí poprvé od května 2015. "Podle mého názoru to zvládli velmi dobře," dodal Vrba.