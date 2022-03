Rozhodčí měli obrovský respekt, ocenil Trpišovský. Hovorku nasadil i kvůli emocím

Na trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského zapůsobilo, jak polští rozhodčí zvládli odřídit pražské derby se Spartou ve 24. kole první ligy. Podle něj měly oba týmy k zahraničním sudím obrovský respekt.

Obhájce titulu se po výhře 2:0 vrátil do čela tabulky o skóre před Plzeň a spolu s ní utekl třetí Spartě na rozdíl 10 bodů, byť Letenští mají zápas k dobru. Trpišovský si však nemyslí, že by jejich městský rival byl z boje o titul venku.

Z pozice hlavního arbitra měl na starosti utkání Szymon Marciniak, který například řídil úvodní únorové osmifinále Ligy mistrů mezi Interem Milán a Liverpoolem. Rovněž oba jeho asistenti i videorozhodčí byli z Polska. Zápas české ligy pískali zahraniční rozhodčí poprvé od května 2015.

"Kromě dlouhého prostoje (kvůli ohni v hostujícím kotli) měla hra určitý spád. Hrozně k tomu přispěli rozhodčí, kteří měli obrovský respekt. Bylo to vidět od obou týmů. Líbilo se mi, že i když je (Marciniak) cizinec, byl hrozně připravený na zápas. Už před ním komunikoval s některými hráči, aby tolik třeba nepadali a dávali si pozor na některé zákroky," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Měl týmy načtené. Hrozně se mi líbilo, že si všechno rozhodl sám. Ač bylo v zápase hodně faulů a skrumáží v předbrankových prostorech, VAR do toho ani jednou nevstoupil. Tohle přispělo k zápasu. Jsme rádi, že jsme to dneska zvládli a že jsme dali hezké góly," uvedl šestačtyřicetiletý kouč, jehož svěřence čeká ve čtvrtek úvodní osmifinálový duel Evropské konferenční ligy s Lincem.

Sparta si prohrou výrazně zkomplikovala šanci na první titul od roku 2014. "V nadstavbě budeme hrát mezi sebou, Sparta se určitě o to ještě pokusí. Tenhle zápas nám dal výhodu, že do nadstavby půjdeme z pozice před Spartou. Do konce je tolik bodů ve hře, že se toho ještě hodně může změnit. Navíc jsme jediní ve hře v Evropě, Sparta zase v domácím poháru, ale tam ji čeká jen jeden zápas, což může potom rozhodovat. Ukazují svou kvalitu, mají spoustu dobrých hráčů. Myslím si, že to nevzdají. S Plzní máme nejlepší výchozí pozici," prohlásil Trpišovský.

Vítězství v derby zařídili góly Ondřej Lingr v 31. minutě a v závěrečném nastavení Ivan Schranz. Poprvé od konce loňského ledna nastoupil za Slavii uzdravený stoper David Hovorka. "Kdyby byl Taras (Kačaraba) v pořádku, tak bychom do toho nesahali. David Hovorka je jeden z hráčů, který jako třeba Ibra Traoré vyhledává takové zápasy. Chtěli jsme se poučit z minulého derby, kde nám chybělo vůdcovství, zdravá rvavost a emoce," konstatoval někdejší trenér Žižkova či Liberce.

Přednost před současnou brankářskou jedničkou Alešem Mandousem, který byl u minulých dvou soutěžních porážek v derby, dostal Ondřej Kolář. "První důvod je výkonnost. Pro Ondru Koláře rozhodlo i složení stoperské dvojice. S Tarasem jsme ztratili skvělého hlavičkáře. Faktorem bylo i to, že Koli ještě neprohrál derby. Skloubilo se víc věcí. Rozhodla výkonnost a jeho nasazení," vysvětlil Trpišovský, který se Slavií třikrát po sobě ovládl ligu.