Jablonec porazil Budějovice 2:1 a upevnil si třetí místo, Karviná letí tabulkou

Fotbalisté Jablonce zvítězili ve 13. kole Fortuna:Ligy nad Českými Budějovicemi 2:1, Karviná v důležitém souboji vyhrála v Příbrami 1:0.

Severočeši neprohráli v šestém ligovém utkání po sobě a upevnili si třetí místo v tabulce. Na druhou Spartu ztrácejí bod. Budějovice naopak po šesti kolech prohrály, venku poprvé sezoně nebodovaly a jsou dvanácté. Jablonci kvůli čtyřem žlutým kartám chyběl na lavičce trenér Petr Rada.

"Po tom kolotoči, co se tu vyměnilo hráčů, asi nikdo nečekal, že budeme skoro v polovině soutěže hrát takhle vysoko. Všichni z toho mají radost," řekl při on-line tiskové konferenci asistent jabloneckého trenéra Zdeněk Klucký, který zastoupil Radu.

Hlavní kouč seděl na tribuně a na prázdném stadionu, kam kvůli opatřením proti koronaviru v Česku stále nemohou diváci, byly chvílemi slyšet jako hlasité pokyny. "Přípravu před zápasem si vedl hlavní kouč, na taktice jsme byli domluveni. Během utkání jsme spolu komunikovali, hlavně při střídáních v závěru jsme se domlouvali. O poločase samozřejmě nesměl být v kabině, spojili jsme se předtím, než jsme přišli do kabiny," uvedl Klucký.

V Jablonci se od úvodu hrál rušný fotbal s šancemi na obou stranách. Domácí nastoupili s dvěma útočníky a jeden z nich Doležal v šesté minutě na přední tyči hlavičkoval těsně vedle.

Na opačné straně Mršič v dobré pozici vystřelil jen slabě po zemi. Ve 13. minutě byli hosté ještě blíže k vedení, Brandner ale po Mršičově přihrávce prázdnou branku na dlouhou nohu netrefil.

Akce se střídaly na obou stranách a v 16. minutě Jihočechy podržel brankář Drobný proti Doležalově zakončení, které ještě tečoval bránící Králik.

Ve 20. minutě už Severočeši vedli. Drobnému vypadl míč po centru ze strany a Schranz pohodlně doklepl do odkryté branky. Slovenský útočník skóroval proti bývalému klubu, odkud v létě zamířil do Jablonce. Schranz šestým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce.

"Měl jsem hodně štěstí. Všichni tři jsme se tam tak nějak srazili a odrazilo se to rovnou ke mně. Už jsem neměl problém dorážet," uvedl Schranz.

"Zápas ovlivnilo to, že jsme měli za stavu 0:0 jasnou vyloženu šanci, netrefili jsme prázdnou bránu. Mohlo se to vyvíjet jinak. Pak šel Jablonec z jedné akce, ani ne šance, do vedení," řekl českobudějovický trenér David Horejš.

Ve druhé části první půle hosté přidali, ale srovnat nedokázali. Mršičův pokus z přímého kopu v 25. minutě skončil těsně vedle a následně Hanuš vyrazil Havelkovou povedenou ránu. Po půlhodině hry promarnili velkou šanci na pojistku Jablonečtí, když Považanec z několika kroků nedokázal dorazit balon do prázdné branky.

Po změně stran ubylo šancí a z první větší možnosti přidali domácí pojistku. Doležal v 61. minutě přenechal Pilařovi a ten napálil zblízka balon pod břevno. Bývalý reprezentant dal druhý gól v ligové sezoně.

Jihočeši nerezignovali a 20 minut před koncem zdramatizovali závěr. Brandner posunul na Van Burena, který z úhlu propálil Hanuše a připsal si první branku v dresu Dynama. V poslední minutě pak měl velkou šanci na vyrovnání Brandner, ale zblízka minul.

"Když nedáte takové šance, nemůžete proti tak kvalitnímu soupeři jako Jablonec pomýšlet na lepší výsledek. Je to obrovská škoda, protože myslím, že jsme tu předvedli dobrý výkon. Měli jsme na víc než se vracet bez bodu," řekl Horejš.

"S přibývajícími minutami nám zase začaly docházet síly. Budějovice snížily na 2:1 a cítily svou šanci. Závěr utkání jsme ubojovali. Jsme rádi, že to tak skončilo, Budějovice byly velmi nepříjemným soupeřem," dodal Klucký.

Uspěli i bez Papadopulose

Fotbalisté Karviné vyhráli 1:0 v Karviné, neprohráli už čtyři zápasy po sobě a posunuli se na šesté místo tabulky. Vítězný gól v neurovnaném duelu s mnoha nepřesnostmi vstřelil ve 27. minutě Lukáš Bartošák.

"Liga jde hodně rychle k podzimnímu závěru, ale jak se zdá, nám ten rytmus vyhovuje," uvedl trenér Karviné Jarábek. "Chtěli jsme bod, máme tři a z toho mám velkou radost. Zvláště proti Příbrami, která hrála dobře dnes stejně jako v předchozích zápasech," dodal.

Hosté přijeli k Litavce překvapivě bez útočníka Papadopulose, absentujícího kvůli rodinným důvodům. Na jejich touze uspět to ale nic nezměnilo a hráli otevřenou partii, kterou jim mohla pokazit už v úvodu vydařená rána Pilíka z 25 metrů, která však těsně minula branku.

Karviná s přibývajícím časem získávala půdu pod nohama a ve 27. minutě si vypracovala vedení a velkou chybou na polovině hřiště se pod ní podepsal zkušený kapitán Rezek. Přišel brejk a střela Haši, kterou ještě brankář Kočí vyrazil, ale Bartošákova dorážka už skončila gólem.

Hosté vycítili domácí rozpaky a už o tři minuty šel Bartošák znovu na Kočího, ale druhý vzájemný souboj skončil ke spokojenosti domácího gólmana. A přicházely i další vydařené akce Karvinských, ale druhý gól nepřidali. Domácí se pokusili zahrozit až před půlí, ale s výjimkou jednoho nebezpečného rohu si možnost nevypracovali.

Příbram po pauze ve stále houstnoucí mlze přidala a po 50. minutě měla nějaký čas i herně navrch, ovšem s výjimkou Voltrova průniku po levé straně zakončeného sraženou střelou do boční sítě jí chyběla přesnost i důraz v závěrečných třiceti metrech.

Neproduktivní hra Středočechů pokračovala k jejich smůle až do závěru utkání. Řada akcí vypadala nadějně, ale jak mělo dojít k přihrávce do šance, domácí selhávali. Jedinou slibnou možnost prováhal pět minut před koncem Folprecht, který místo zakončení hlavou přihrával.

Hosté tak natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy a v tabulce jim patří šesté místo. Příbram naopak prohrála podruhé za sebou a je stále na předposlední sedmnácté příčce v sestupovém pásmu.

"Jsem zklamaný, protože jsme ze zápasu mohli vytěžit více. Karviná má vysokou kvalitu, kvalitní zahraniční i tuzemské hráče, ale i tak jsme měli podle mého uhrát remízu. Jenže neproměnili jsme v závěru velkou šanci a výsledek už nezvrátili," uvedl příbramský asistent Pavel Horváth.

FK Jablonec - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:0)

Branky: 20. Schranz, 61. Pilař - 70. Van Buren. Rozhodčí: Cieslar - Kotík, Lakomý - Adam (video). ŽK: Schranz, Podaný - Brandner, Ledecký. Bez diváků.

Jablonec: Hanuš - Holík, Martinec, Zelený, Podaný (77. Krob) - Hübschman - Ladra (77. Pleštil), Považanec (90. R. Hrubý), Pilař (77. Jovovič) - Schranz (90.+2 Štěpánek) - Doležal. Trenér: Klucký.

Č. Budějovice: Drobný - Novák, Havel, Králik, Skovajsa - Havelka, Čavoš - Van Buren (72. Jánošík), Javorek (67. Ledecký), Mršič (78. Ekpai) - Brandner. Trenér: Horejš.

FK Příbram - MFK Karviná 0:1 (0:1)

Branka: 27. Bartošák. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Šimáček - Hocek (video). ŽK: Ostrák, Mangabeira (oba Karviná). Bez diváků.

Příbram: Kočí - Nový, Svoboda, Vilotič, Cmiljanovič - Pilík (73. Boakye), Zorvan (88. Pinc), Folprecht, Rezek (73. Vais), Vávra (62. Antwi) - Voltr. Trenér: Čuhel.

Karviná: Bolek - Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe - Herc (80. Smrž), Ostrák (76. Čmelík), Mangabeira, Qose (89. Vlachovský), Bartošák (80. Mikuš) - Haša (90. Janečka). Trenér: Jarábek.