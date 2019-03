před 1 hodinou

Zahozená penalta a podíl na inkasovaném gólu. Liberecký útočník Libor Kozák odehrál proti Spartě slušný zápas, přesto to byl on, komu Sparta může vděčit za převoz tří bodů do Prahy.

Byť byli Liberečtí v utkání se Spartou nebezpečnější, nakonec museli skousnout porážku 0:1. Vlastní vinou, proti třetímu týmu tabulky si vypracovali šancí dost.

Tu největší zahodili dvanáct minut před koncem. Rozhodčí Franěk se potřetí v utkání zaposlouchal do debaty s kolegou u videa, nakonec se na opakovačku podezřelé situace ve vápně Sparty rozběhl podívat sám. A tentokrát na penaltu ukázal.

"Nabíhal jsem na přední tyč a Zahustel mě stáhl. Už když sudí kontroloval video, věděl jsem, že ji pískne," vyprávěl domácí útočník Libor Kozák.

Míč na značku si nakonec postavil on sám. Přestože byl faulovaný, na vyrovnání si věřil. Dopředu věděl, kam balon kopne. Jenže vybral si špatně: trefil přesně tu stranu, na jakou se skokem vydal gólman Florin Nita.

"Chtěl jsem to celé dokončit. Měl jsem chuť dát gól, vůbec bych nic nevracel zpátky. Penalta je vždy špatně kopnutá, když není gól. Takže určitě jsem to měl řešit lépe. Kopnout to na druhou stranu," zlobil se sám na sebe 193 centimetrů vysoký forvard.

Ještě víc než neproměněná penalta ho mrzel inkasovaný gól. V 57. minutě Dočkal našel z volného kopu hlavu Costy, který s pomocí tyče vystřelil Spartě tři body. A znovu to byl Kozák, který měl v neubráněné standardní situaci prsty, respektive hlavu.

"Já jsem se míče taky dotkl, nějak mezi námi prošel a skončil až v síti. Dostat gól ze standardky, to štve ještě víc," povzdechl si.

Nebyl to jeho zápas. Do statistik se zapsal jedině žlutou kartou a navíc zcela zbytečnou. Dostal ji za to, že oplácel Costův nešetrný zákrok.

"Šel jsem na balon a ucítil jsem, jak mě přejel. Za krk, bez balonu. Nelíbilo se mi to, tak jsem na něj vyjel. To se ve fotbale holt stává, že občas nějaká situace vyostří," pokrčil rameny Kozák, který na sever Čech zamířil po deseti letech strávených v cizině.

A hned v prvních zápasech dokázal, že Liberec získal v urostlém útočníkovi skvělou posilu. Díky dvěma trefám ve třech zápasech byl vyhlášen Hráčem měsíce února.

V březnu to ovšem na obdobný sukces nevypadá. "Samozřejmě jsme zklamaní. Gól jsme měli dát už v prvním poločase. To, že hrajeme pěkný fotbal, je nám k ničemu. Na to se nehraje. Musíme se oklepat a jít dál."