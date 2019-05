Hejkal po hrozivém debaklu Teplic: Hráči se vysmáli všem v klubu, jsem zděšen

před 32 minutami

Trenér teplických fotbalistů Stanislav Hejkal byl po domácím debaklu 0:8 v úvodním semifinále skupiny o Evropu nadstavby první ligy s Mladou Boleslaví zděšen. Jeho svěřenci se podle něj svým přístupem vysmáli všem v klubu až po uklízečky.

Má chuť dál pokračovat, ale je mu jasné, že mužstvo potřebuje velkou obměnu. Vedení Severočechů plánuje na nejvyšší porážku v samostatné lize reagovat, o jaké kroky půjde, ale zatím ředitel klubu Petr Hynek neřekl.

"Jsem zděšen přístupem hráčům, rovnal se naprosté anarchii, takhle ne. Hráči se přístupem vysmáli všem lidem v oddíle od ředitele až po uklízečky. Nebudu to samozřejmě svalovat na hráče, jsem trenér a jsem pod to taky podepsaný. Cítím zodpovědnost k fanouškům, ke sponzorům, k městu, ke všem," řekl na tiskové konferenci Hejkal.

Jeho svěřenci debaklem vyrovnali nejvyšší porážku v samostatné lize, o osm gólů dosud zvítězily pouze Slavia Praha nad Uherským Hradištěm (9:1) a Jablonec nad Českými Budějovicemi (8:0).

"Já byl u toho, když Teplice (v roce 2013) vyhrály 7:0 na Slavii, a strašně mě mrzí, že jsem u toho, když Teplice prohrály doma 0:8. Byla to obrovská ostuda, osobně jsem se byl po zápase fanouškům omluvit. Záleží na vedení, jak se směrem k mé osobě postaví. Pokud bych měl pokračovat a byl bych rád, tak musím udělat obrovský průvan v kabině," dodal Hejkal.

Přístup hráčů nechápe i proto, že klub je finančně naprosto zajištěn. "Hráči mají první poslední, je o ně postaráno ve všech směrech, finančně zajištěný klub. Výplaty chodí, jak mají, vedení vše plní. Na co si hráči ukážou, to mají," uvedl Hejkal, který se v posledním kole základní části před týdnem s mužstvem těsně vyhnul skupině o záchranu.

"Se stejným mužstvem porazíte Spartu, Plzeň a pak se řekne, že se nic nemůže stát. Ale může. Takhle to dál nejde. Musíme přivést čerstvou krev, kyslíček, konkurenci do zatuchlé kabiny. Otevřít pořádně dveře, okna, udělat pořádný průvan, protože by se to Teplicím mohlo v příští sezoně vymstít. Charakterově nejsme dobře poskládaní," mínil Hejkal.

V poločase jeho tým prohrával 0:6. "Byly výtky, apely na ještě nějaký zbytek morálních sil. Hráči sami věděli, že tomu nedali všechno. Byly tam výkřiky hráčů, že musíme bojovat a tak dále. Ne, to je falešné," doplnil Hejkal.

Přístup hráčů rozčílil také teplické vedení. "Byl to zápas, kdy jsme mohli ukázat, že fotbal opravdu hrát umíme, jako jsme to předvedli před pár měsíci. A my se na to prostě úplně vykašleme. Jsem rozhořčen na nejvyšší míru. Je to výsměch všem, co sem ještě na fotbal chodí. Ostuda, hanebnost, to je prostě strašné," řekl novinářům Hynek.

"Nikomu tady nic nechybí, všichni všechno mají, co potřebují. Výplaty dostávají, je tady o ně postaráno. Pak se takhle zachovají. Samozřejmě že budou následovat kroky, protože tohle se prostě nemůže přejít. Pokuty, něco jiného? Teď neumím říct," dodal klubový ředitel.