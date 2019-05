Čech vyhrál poslední domácí zápas v EL a dál sní o trofeji

před 2 hodinami

Brankář Petr Čech v úvodním semifinále Evropské ligy pomohl Arsenalu k triumfu 3:1 nad Valencií, a vyhrál tak svůj poslední domácí pohárový zápas v kariéře. Šestatřicetiletý bývalý reprezentant má radost, že dál může snít o "rozlučkové" trofeji.

"Bylo to moje poslední domácí utkání v evropských soutěžích, takže jsem měl trochu zvláštní pocit. Chtěl jsem vyhrát a dostat se do pozice, abych mohl dál snít o tom, že v posledním zápase zvednu nad hlavu trofej. To je stále ve hře a díky mým spoluhráčům jsme v dobré pozici," řekl Čech v rozhovoru pro klubový web.

Arsenalu se nepovedl úvod čtvrtečního duelu a už v 11. minutě inkasoval po hlavičce Mouctara Diakhabyho. "Když prohrajete tři ligové zápasy po sobě, tak to někdy může být na týmu znát. Valencie odstartovala lépe než my, sebevědomě a agresivně. Vytvořili si šance a dali gól, ale pak jsme se vrátili do hry," uvedl rodák z Plzně.

Ještě v prvním poločase otočil skóre dvěma góly Alexandre Lacazette, který sice po změně stran nevyužil několik šancí na hattrick, ale třetí zásah přece jen v nastavení přidal Pierre-Emerick Aubameyang. "Od obdržené branky byl náš výkon brilantní a ještě do pauzy jsme dali dva góly. Ve druhém poločase jsme se snažili vstřelit třetí. Cílem bylo také znovu neinkasovat a podařilo se nám splnit oba úkoly," radoval se Čech.

Vyzdvihl ofenzivní duo Lacazette, Aubameyang, které v tomto ročníku Evropské ligy dohromady zaznamenalo devět branek. "Spoléháme na tým a kvalita útočníků nám pomáhá. Potřebujeme góly, abychom vyhrávali zápasy, a oni dva jsou momentálně produktivní. Snad se jim podaří vstřelit i další góly ve Valencii a ve zbytku sezony," přál si Čech.

Pokud Arsenal příští čtvrtek ve Valencii zvládne odvetu, tak se ve finále utká s Frankfurtem, nebo jiným londýnským celkem Chelsea, kde Čech v minulosti působil. Úvodní semifinále v Německu skončilo 1:1.

"Když jdete za svým snem, musíte ukázat odvahu doma i venku. Víme, že zápas na Mestalle bude náročný a ještě těžší než u nás, protože nebudou mít co ztratit a budou muset honit výsledek. Doufáme, že to bude naše výhoda," prohlásil rekordman v počtu startů za národní tým (124).