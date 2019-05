Hra nervů začíná. Finále ligy zažívá premiéru, chválí ho i ti, kteří na něj doplatili

před 1 hodinou

Českou fotbalovou ligu čeká velká premiéra. Poprvé v historii samostatné soutěže dochází ke změně herního formátu. Zatímco v minulé sezoně bylo po 30 kolech jasno o mistrovi, sestupujících i místech zajišťujících evropské poháry, letos nejdůležitější zápasy teprve přijdou.

Trenéři ligových týmů nadstavbu vyhlíží s napětím. Jejich týmy čekají utkání, ve kterých si nebudou moci dovolit zaváhání. Jeden souboj může rozhodnout třeba o tom, zda klub čeká klidný konec sezony, nebo nevyzpytatelná baráž.

"Pro diváka je to nesmírně zajímavé. V každém kole uvidí spoustu zápasů o všechno. Jak ve skupině o udržení, tak v play off. Kluby hrají o evropské poháry, to je pro ně fantazie. Čeká nás spousta skvělých zápasů, ve skvělém počasí, na skvělých terénech," pochvaluje si nový systém trenér Bohemians Martin Hašek.

Nejsledovanější bude skupina o titul, ve které Slavia brání svůj náskok na Plzeň a fanoušky čeká velká porce atraktivních zápasů. Zdůrazněme, že Viktoria potřebuje v pěti zápasech získat o pět bodů více než sešívaní, protože o zisku titulu rozhodne v případě stejného bodového zisku pořadí po základní části, ve kterém má Slavia výhodu.

Finále ligy přináší největší nejistotu týmům ve skupině o záchranu. "Bavil jsem se o tom i s kolegy z jiných týmů, čekají nás nervy až do konce," ví trenér Slovácka Martin Svědík. Jeho tým měl ještě v posledním kole šanci na postup do skupiny o Evropu, ale nakonec musí zvládnout těžké střety v poslední skupině.

Naopak Teplice svou pozici na desátém místě uhájily. "Cítíme obrovskou úlevu, protože víme, jak by skupina o udržení byla náročná," konstatoval teplický stratég Stanislav Hejkal. Jeho tým se utká v semifinále skupiny s Mladou Boleslaví.

Středočeši prožili v závěru základní jiný příběh. Snažili se ještě proniknout do první šestice týmů, ale nakonec skončili o skóre na sedmém místě za Libercem. "Jsme trochu zklamaní z toho, že jsme se nedostali do první šestky, která bude hrát o titul," přiznal trenér Boleslavi Jozef Weber. "Nadstavba je pro všechny trenéry i hráče zcela nová a neznámá soutěž," dodal.

Dukla, Karviná, Příbram, Opava, Slovácko a Bohemians budou soupeřit ve skupině o záchranu. Poslední tým přímo sestupuje, další dva čeká baráž proti soupeřům ze druhé ligy. Šance Dukly jsou pouze teoretické, další kluby se budou snažit vyhnout baráži.

"Všechny týmy, které jsou teď v dolní skupině, logicky nejsou v klidu. Pro všechny kluby před sezonou byla spodní skupina černou můrou. Pokud by byl systém jako v desítkách předchozích let, tak by Bohemka byla dávno zachráněná," upozornil před začátkem nadstavby Hašek.

Nezapomněl ovšem zdůraznit, že nový systém nezatracuje. Naopak. "Před sezonou jsem byl velký zastánce tohoto systému. Teď jsme s Opavou a Slováckem první mužstvo, které by bylo bývalo v klidu, ale není. Karviná by loni sestoupila. Díky tomuto systému se může vysekat i z baráže," poukázal na situaci patnáctého týmu tabulky, který z nejhoršího vytáhl trenér František Straka.

"Teď se mi ten systém nelíbí," smál se slovácký trenér Svědík. "Z hlediska atraktivity je to určitě lepší pro diváky. Pro nás trenéry to znamená víc nervů," dodal vážněji. Finále Fortuna:Ligy začne dnes zápasy skupiny o Evropu. Od 18 hodin se utkají Teplice s Boleslaví a Zlín s Olomoucí, zároveň budou ve skupině o záchranu Bohemians hostit Duklu.