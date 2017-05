Holoubek by se mohl stát Stramaccioniho pravou rukou. V plánech Sparty figuruje i Vozábal

před 31 minutami

Výsadní pozici v rámci české části chystaného mezinárodního týmu spolupracovníků nového kouče Andrey Stramaccioniho by mohl získat David Holoubek

Praha - Četní sparťanští fanoušci (a fanynky), kteří si v uplynulé sezoně oblíbili mladého trenéra Davida Holoubka, by měli zpozornět. Ve hře je reálně varianta, že se Holoubek, počínaje startem letní přípravy, opět objeví na lavičce sparťanského A-týmu. A to jako jeden z asistentů nového kouče, tedy Andrey Stramaccioniho.

Holoubek by měl být dokonce aspirantem na místo Italovy pravé ruky. Část vedení Sparty razí názor, že v rámci české části nového realizačního týmu, který Sparta skládá, by měl nejsilnější pozici držet právě Holoubek. Naopak odpůrci téhle varianty by si prý na pozici těsně u italského kouče představovali někoho s ještě lepší angličtinou.

Jisté je, že Stramaccioniho realizační tým bude národnostně kombinovaný. Zhruba 6-8 kolegů si Stramaccioni plánuje přivést především z Itálie - a česká enkláva se pak s ní namixuje.

"Realizační tým? Rozhodli jsme se pro mix. Samozřejmě, mám svůj tým, který potřebuji, abychom mohli pracovat na naší filozofii. Vím ale dobře, jak důležité je mít českého člena v realizačním týmu, na tom jsme se shodli a zvolíme tu pravou kombinaci. Klub jsem požádal o asistenta, vedoucího týmu a další pozice," rozhovořil se na dané téma Stramaccioni ve videorozhovoru pro web Sparty.

Variantě "Holoubek jako asistent číslo 1" by měl hrát do karet též očekávaný letní příchod Martina Vozábala, nyní výkonného šéfa českobudějovického Dynama. S Vozábalem už se prý ve Spartě počítá takřka s jistotou, jen se stále ladí, jakou pozici by měl přesně zaujmout. A zda to bude spíš na Letné u ligového celku, nebo na Strahově u mládeže.

Požár údajně nabídl svou funkci k dispozici

Hlavním hybatelem Vozábalova příchodu by měl být jeho přítel z jižních Čech, tedy Adam Kotalík, nyní ředitel Sparty. Zároveň je Vozábal i spřízněným Holoubkovým spolužákem v rámci studia, jež u obou cílí k udělení nejvyšší trenérské licence.

Úprav by měl doznat i název a obsah role, již ve Spartě obdrží Tomáš Požár. Prosakují zvěsti, že po neúspěchu, za který Sparta až třetí příčku v lize považuje, dal Požár údajně svou funkci sportovního ředitele vedení klubu k dispozici. Reálný asi může být Požárův návrat do role šéfa sparťanského skautingu.

Jak známo, David Holoubek převzal Spartu loni na podzim po porážce v derby a odchodu hlavního kouče Ščasného. Náhradu vytipovanou v osobě Jindřicha Trpišovského liberecký klub neuvolnil, a tak Holoubek v nouzi "dojel" i zbytek podzimu. A když i další sparťanské námluvy s jinými trenéry přišly vniveč, vytvořil klub bizarní model, ve kterém se Holoubkovy kompetence měly nějak volně prolínat s vizemi Tomáše Požára - na rozdíl od Holoubka již držitele potřebné trenérské licence.

Kompetenční kočkopes nefungoval, někteří starší hráči měli být navíc výrazně zaskočeni tím, že se má podzimní provizorium, spojené s Holoubkem, protahovat dál. A hlavně se Sparta v únorovém utkání Evropské ligy v Rostově na Donu rozložila do šroubku. Když v tom hororu posléze několikrát pokračovala i v lize, dočkali se stažení od "áčka" oba, jak Požár, tak Holoubek, který tak alespoň získal klidnější "časoprostor" k dokončení již zmiňovaného studia trenérské profilicence.