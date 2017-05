Pilař prodloužil smlouvu v Plzni do roku 2019, loučí se s Vůchem i Hromadou

před 2 hodinami

Václav Pilař prodloužil smlouvu s Viktorií Plzeň až do roku 2019, Jakub Hromada a Egon Vůch naopak v klubu končí.

Plzeň - Fotbalový reprezentant Václav Pilař zůstane hráčem Plzně minimálně do konce roku 2019. Poté, co vyléčil dlouhodobě zraněné koleno a v závěru sezony se vrátil do základní sestavy, prodloužilo s ním vedení klubu smlouvu o rok a půl.

"V první řadě jsem rád, že se Vašek dokázal vrátit po dlouhém zranění, čemuž už řada lidí nevěřila. My jsme ho však dennodenně pozorovali a viděli na něm obrovskou chuť dokázat, že návrat zvládne. Jakmile nastoupí, je vždy rozdílovým hráčem," řekl generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Osmadvacetiletý Pilař přišel do Plzně v roce 2011 z Hradce Králové a v sezoně 2011/12 patřil ke klíčovým postavám při postupu do Ligy mistrů. Následně působil v bundesligových klubech Wolfsburgu a Freiburgu. Limitovaly ho však problémy s koleny, které neustaly ani po návratu do Plzně a hráč kvůli nim musel vynechat celou minulou sezonu a většinu té letošní. Na jaře se vrátil do hry a závěr ročníku už strávil v základní sestavě. Po dvou letech by se dokonce mohl vrátit do národního týmu, jehož trenér Karel Jarolím zařadil Pilaře mezi náhradníky.

Plzeňský tým naopak opouští slovenský záložník Jakub Hromada, kterému skončilo hostování ze Sampdorie Janov a Viktoria nevyužila opci. Na testech v Kazachstánu v Tobolu Kostanaj je Egon Vůch, který v uplynulé sezoně hostoval ve Slovanu Liberec.