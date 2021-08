Hoftych skončil. Liberec jako první v sezoně mění kouče, tým by mohl převzít Hašek

U fotbalistů Liberce dnes skončil trenér Pavel Hoftych. Čtyřiapadesátiletý kouč doplatil na nevydařený vstup Slovanu do sezony.

Severočeši, kteří jsou poslední v první lize, o ukončení spolupráce po vzájemné dohodě informovali na svém webu.

Liberečtí z úvodních pěti kol nejvyšší soutěže získali jediný bod za remízu 1:1 s nováčkem Hradcem Králové a mají skóre 1:9. V součtu s minulým ročníkem nevyhráli už 10 ligových zápasů po sobě.

Slovan navíc ve středečním 2. kole českého poháru MOL Cupu senzačně vypadl s třetiligovými Zbuzany po domácí prohře 1:2.

"Samozřejmě mě mrzí, že mé působení ve Slovanu má takový konec, protože v Liberci se dobře pracuje, je tady dobré klima jak pro fotbal, tak pro život a potkal jsem tu spoustu skvělých lidí," uvedl Hoftych.

"Nevydařil se nám už závěr jara, já za to přebírám odpovědnost. Mužstvo po neúspěšném vstupu do sezony a porážce proti Zbuzanům asi potřebuje nový impulz, aby se hráči restartovali," dodal bývalý kouč Zlína, Bohemians 1905, Českých Budějovic, Trnavy a mládežnických reprezentací.

Hoftychův odchod je první trenérskou změnou v aktuální ligové sezoně. Liberecké mužstvo převzal v červnu 2019 po Slováku Zsoltu Hornyákovi. Spolu s Hoftychem v klubu skončil i jeho asistent Pavel Medynský. Podle spekulací médií by Slovan mohl převzít bývalý kouč Sparty nebo Bohemians 1905 Martin Hašek.

Dnešní liberecký trénink vedli asistent Miroslav Holeňák s trenérem brankářů Markem Čechem. Severočeský tým už v sobotu přivítá v šestém ligovém kole Zlín. Podle klubového webu se nové složení realizačního týmu bude řešit v příštích dnech.

Ve svém premiérovém ročníku Hoftych s Libercem po základní části obsadil v domácí soutěži páté místo a následně uspěl v play off o Evropskou ligu. Severočeši postoupili přes tři předkola do základní skupiny, kde skončili na nepostupové třetí příčce. V minulé ligové sezoně byl Slovan šestý a do kvalifikace pohárů se nedostal.