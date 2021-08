Slavia odvetu ve Varšavě zvládne, má lepší kádr i zkušenosti, věří poznaňský Sýkora

Český fotbalista Jan Sýkora odcházel loni ze Slavie Praha do Lechu Poznaň jako nejdražší posila polského klubu v historii. Zápasy svého bývalého zaměstnavatele s Legií Varšava sleduje bedlivě a věří, že český mistr dnešní odvetu v boji o postup do základní skupiny Evropské ligy zvládne.

Kde jste sledoval zápas Slavie s Legií Varšava?

Viděl jsem ho v televizi. Slavia byla po celý zápas lepší, na balonu i co se týče pohybu. To jsem ostatně očekával. Také jsem předpokládal, že Legia bude spoléhat na brejky a může být při nich úspěšná, což se bohužel potvrdilo. Ze dvou rychlých protiútoků vstřelila dva góly. Tím, že Slavia doma nevyhrála, bude to mít v odvetě trochu těžší, ale má natolik kvalitní kádr, že by zápas měla zvládnout.

Předpokládám, že si ho nenecháte ujít.

Do Varšavy nejedu, je to přece jenom trochu daleko (311 km, pozn. red.), ale v televizi se kouknu. A budu fandit. Věřím Slavii, nasbírala v evropských pohárech už nějaké zkušenosti s důležitými zápasy, v tomhle má nad Legií navrch. I kádr má lepší, což bylo patrné v prvním střetnutí. Jde jen o to, aby lépe řešila finální fázi a nedopouštěla se zbytečných chyb vzadu.

Pořád platí, že je Legia nejslavnější polský klub?

Jeden z nejslavnějších určitě. Má v Polsku velké jméno, když hraje Lech proti Legii, je to poznat.

Říkáte jeden, které další dosadíte?

Určitě Lech Poznaň, jaký jiný.

Nyní vedete ligu, obhájcem titulu je přitom Legia. Troufáte si ji sesadit z trůnu?

Po pěti kolech bych byl v podobných soudech opatrný, ale začali jsme dobře, je to příjemný pocit. Minulou sezonu se nám úplně nedařilo a bylo těžké se z toho dostat. Skončili jsme až na 11. místě, bylo z toho docela rozladění. Teď jsme začali dobře a věřím, že v tom budeme pokračovat.

Legia - Slavia v televizi Odvetu čtvrtečního 4. předkola Evropské ligy mezi Legií Varšava a pražskou Slavií bude vysílat stanice O2 TV Sport. Moderátor Michal Hrdlička přivítá ve studiu od 20.30 hodin v roli hostů Iva Ulicha, bývalého záložníka fotbalové Slavie, a také trenéra Luboše Kozla.

Jaká je vaše pozice? Zatím jen střídáte, do základní sestavy se nevejdete. Přitom jste přišel jako obrovská hvězda, šlo o největší přestup Poznaně v historii, odstupné činilo 700 tisíc eur, tedy přes osmnáct milionů korun.



Obrovská hvězda… no, to nevím. Nějaké peníze to asi stálo. Já však vypadl z přípravy, měl jsem nějaká zranění. Nyní se týmu daří, sestava se nemění, to chápu. Žádnou nespravedlnost necítím. Čekám na svoji šanci, musím vytrvat, o tom fotbal také někdy je. Už mě nic netrápí, to musím zaklepat. Jsem v pohodě.

Nyní přichází další přestupová bomba z Česka - Adriel Ba Loua z plzeňské Viktorie, legionář z Pobřeží slonoviny. Vítáte to? Pomůžete mu v začátcích?

Osobně se nijak neznáme, zahráli jsme si proti sobě snad jen jednou, když hrál v Karviné. Nekontaktoval mě. Nevím, jak mluví česky, ale polština je hodně podobná. Neuměl jsem při příchodu ani slovo, po třech čtyřech měsících jsem už normálně mluvil. Zaleží jen na něm, jestli se bude chtít učit.

Máte na Slavii ještě nějaké vazby? S kým si voláte?

S Ondrou Kolářem, kterého znám ještě z Liberce, s asistenty, hlavně se Zdeňkem Houšteckým, napíšu si s Ondrou Kúdelou. Kádr se od mého odchodu dost proměnil. Není tam už moc kluků, kteří hráli se mnou. Žádné informace před zápasy s Legií nechtěli, Slavia je velký a dobře vedený klub, aby si je zjistila sama. Měla jich určitě dost.



Naplnily se ve Slavii vaše představy, s nimiž jste v roce 2017 přicházel ze Slovanu Liberec?

Myslím si, že naplnily. Aspoň zpočátku. Bohužel pak přišla nějaká zranění i nemoc, to mne zabrzdilo. Natržený vaz v koleni, potíže se zády, dvě angíny. Začínal jsem pak od nuly, těžko se do sestavy dostával. Kádr byl hodně nabitý.

Nesledujete ovšem jen Slavii, prošel jste rovněž Plzní, Spartou a Jabloncem, které také hrají evropské poháry. Jak hodnotíte jejich vystoupení?

Mám ze všech radost, je výborné, že čtyři české kluby mají našlápnuto, aby hrály základní skupinu. Moc to český fotbal potřebuje. Když to srovnám s Polskem, které je čtyřikrát větší, minulý rok jsme byli v Evropě jen my, Lech Poznaň. Jsme malá země, ale úspěšná. Všem držím palce. Píšu si s kluky z Jablonce, v Plzni jsem byl jen v mládežnických výběrech a v áčku žádný kontakt už nemám, to samé ve Spartě, odkud jsem odešel ve dvaceti.

Z českých pohárových vyslanců jste nehrál jen za Slovácko. Není to skutečný důvod, proč jako jediné z evropské soutěže vypadlo?

Tak to rozhodně ne, na takové mystické souvislosti nevěřím. Slovácku jsem také držel palce, bohužel nepostoupilo.

Snad nejvydařenější část kariéry jste prožil v Liberci. Co říkáte jeho poslednímu místu v tabulce, s jedním bodem po pěti kolech?

V Liberci je to specifické, já něco podobného zažil s trenérem Trpišovským, když jsme hráli Evropskou ligu a v domácí soutěži byli předposlední. Není to nic příjemného. Ale myslím, že je to jen otázka času a poradí si s tím. Má zkušeného trenéra, velkou tradici. Chytnou nějakou vlnu a půjdou nahoru. V tom je fotbal hezký, že jeden týden jste dole a další se můžete zvednout.