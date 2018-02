Prohráli jsme se ctí, říká kouč Bohemians Hašek. V třeskutém mrazu mu vadil také stav trávníku

před 2 hodinami

Trenér Bohemians Martin Hašek na Slavii neuspěl. Přesto byl ale s výkonem týmu spokojen.

Praha - Malé vršovické derby mezi Bohemians a Slavií těsně ovládli sešívaní. Trenér Bohemians Martin Hašek byl přesto s výkonem svých hráčů spokojený. Líbil se mu hlavně přístup jeho svěřenců ve druhém poločase.

Do duelu v Edenu ale klokani nevstoupili dobře. "Zápas měl dva rozdílné poločasy. V první půli nás Slavia presovala, a my si s tím nevěděli rady. Máme v útoku dva menší hráče, nemohli jsme se o ně kvůli jejich fyzickým dispozicím opřít, Slavia na nás byla připravená. Nebyli jsme se schopní dostat do vlastní hry, naopak domácí hrozili ze standardních situací, a bohužel dali gól do šatny," okomentoval zápas lodivod hostí.

Do druhé poloviny duelu už ale na hřiště vyběhli Bohemians ve zcela jiném stylu. "V šatně jsme si řekli, že prohrát se může, ale musíme mít z toho dobrý pocit. Slavia, která vedla, měla co ztratit, my ne. Říkal jsem hráčům, že průběh hry se může změnit, jestli přestaneme být ustrašení. Nestálo při nás štěstí, terén byl špatný, ostatně jako všude. Kdybychom vyrovnali, mohly se dít věci. Ale s přihlédnutím k prvnímu poločasu si myslím, že jsme prohráli se ctí," myslí si Hašek.

Aktéři duelu byli také svědky historického momentu. V 9. minutě otevřel skóre zápasu Milan Škoda, ale trefa slávistického střelce nebyla uznána po konzultaci s videorozhodčím kvůli ofsajdovému postavení Tomáše Součka.

Martin Hašek po zápase s úsměvem připomněl, že zatím hraje videorozhodčí Bohemians do not. "Přes tři čtvrtě hřiště jsem nic neviděl, proto věřím rozhodčímu. Jsem dlouhodobým zastáncem videa, a byl jsem za to odměněn. Ale už se nám to stalo v generálce, že video sebralo Ružomberoku gól. Kdyby video fungovalo na podzim, tak nám nedá gól ani Baník. Je dobře, že tady video máme, chci aby se hrálo podle pravidel," popsal situaci trenér Bohemians.

Hašek chce lepší terény

Po utkání se řešil také stav trávníku, na jehož špatnou kvalitu poukazovali oba trenéři. Vinou třeskutých mrazů se hrací plochy nacházejí ve špatných stavech, navíc příští sezonu se kvůli změně hracího systému bude liga odehrávat až do druhé poloviny prosince.

"Bude potřeba se o trávníky líp starat. Když to jde v Německu, tak nevidím důvod, aby to nefungovalo i v Česku. Bude ale třeba mít peníze a odborníky, kteří trávníkům rozumí. Ty technologie už existují, akorát se budou muset zaplatit, stejně jako vyhřívaná tréninková hřiště. Nejsou to velké částky a doufám, že se změnou herního systému nastane nástup trendu lepších kvalit hracích ploch," uzavřel Martin Hašek.