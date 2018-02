Propadal střed a panikařili jsme, přiznal sparťanský obránce Zahustel po další ztrátě na Slovácku

před 3 hodinami

"Sparťané? Soupeř jako každý jiný, akorát stojí sto milionů," smál se útočník Slovácka Tomáš Zajíc po remíze s favoritem.

Uherské Hradiště - Sparta v 18. kole fotbalové ligy remizovala na Slovácku 1:1. Hosté byli lepší do 57. minuty, kdy se prosadil ligový debutant Václav Drchal po rohovém kopu. Jenže poté se Sparta stáhla ze hřiště a zaplatila za pasivitu brankou z kopačky Tomáše Zajíce.

"Tohle je ztráta a starost," komentoval výsledek zápasu zklamaně letenský zadák Ondřej Zahustel. "Co se týče výkonu, tak do vstřelené branky jsme byli jasně lepší. Dostávali jsme se do šancí, byli jsme na balónu, ale stejně jako proti Liberci jsme přestali hrát," hledal příčinu toho, že Sparta přišla o vedení.

Hosté přitom měli možnost posunout se na druhé místo tabulky, protože Olomouc prohrála v Brně 0:1. Po sobotním programu ligy zůstala Sparta pátá a její ztráta na druhé místo může ještě narůst, pokud Slavia v neděli zvítězí nad Bohemians.

"Potřebujeme vyhrávat každý zápas," ví Zahustel. Proč po brance na 1:0 přestala Sparta hrát? "Propadal střed, najednou jsme panikařili a nenabízeli se," dumal Zahustel.

Zároveň však chválil středové hráče, posily Kangu a Stanciua, nové posily Letenských. "Nebojí se hrát. Na nich to stojí, ale neměli jsme nabídku od ostatních hráčů. Když nehraje střed, má to vliv na celé mužstvo," přemítal Zahustel.

Spartu srazilo také to, že v prvním poločase nepřeměnila svou kombinační převahu v šance. Jedinou gólovou měl na noze Zahustel po přihrávce Frýdka. Z malého vápna ale trefil jen břevno. "V tu chvíli nás Sparta přehrávala, hráli jsme špatně. Naštěstí jsme jejich obrovskou šanci přežili," oddechl si střelec slovácké branky Tomáš Zajíc.

Slovácko srovnalo utkání v 70. minutě, kdy se Zajíc otočil ve vápně s míčem a prostřelil Nita. "Nakonec jsme ale mohli i vyhrát," komentoval druhou polovinu zápasu Zajíc. Narážel na šanci Břečky pět minut před koncem. Jeho hlavičku vyrazil pohotový brankář Nita na roh.

To, že hrál proti Stanciuovi, Kangovi nebo Ben Chaimovi, jednadvacetiletý útočník Zajíc nijak neprožíval. "Sparťané jsou jako každý jiný soupeř. Akorát stojí 100 milionů," usmál se.