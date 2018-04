Baroš hrál za hranou. Zranil nám dva hráče, při gólu fauloval, zlobil se po prohře v Ostravě Hapal

před 44 minutami

Trenér Sparty Pavel Hapal byl po prohře v Ostravě zklamaný. Zlobil se na rozhodčí, kteří podle něj přehlíželi hrubou hru Milana Baroše v celém utkání.

Sparta poprvé pod vaším vedením prohrála. Jak se cítíte?

Převládá zklamání. Byli jsme hodně nepřesní v mezihře, zbytečně jsme ztráceli míče. S Baníkem se dalo hrát, nebyl lepší. Byl to ale hodně bojovný zápas, ve druhé půli už byla Ostrava trochu lepší, musím uznat, že měla více gólových příležitostí.

Opět přišly dva góly po standardních situacích. Čím si to vysvětlujete?

Standardky jsou individuální chyby. My jsme udělali klukovinu, nepohlídali jsme si hráče na přední tyči. Další branky Baníku byly sporné. Druhému gólu předcházel faul našeho hráče, ale rozhodčí celou situaci posunul o několik metrů dopředu. Třetí nebudu ani komentovat, tam sudí přehlédl jasný faul Baroše na Štetinu.

Během zápasu jste se dohadoval s Milanem Barošem. O co šlo?

Nešlo o žádnou velkou rozmíšku. Bary jenom chtěl, abychom vrátili míč, i když na to neměl nárok. Tak jsme na sebe křičeli, ale nebylo to nic vážného.

Čím vás Baník přehrál? Bylo to větším počtem hráčů ve středu hřiště?

Nemyslím si, že by Ostrava byla lepší ve středu pole, naopak, místy jsme je přehrávali. Bohužel jsme spáchali spoustu nepřenosní. Stanciu dělal hodně chyb, proto jsem ho střídal. Ale byl to vyrovnaný zápas, my jsme měli dokonce po gólu na 2:2 tutovku, ale Ben Chaim bohužel nedal. Baník to potom urval.

Byl to zápas Milana Baroše?

Ano, jednoznačně, ale jeho hra, kterou mu sudí dovolil, byla za hranou. Dohrál bez karty, navíc nám zranil dva hráče. Jsem zklamaný, ale necítím křivdu, my jsme se s tím zkrátka měli poprat lépe.

Znamená tato prohra konec šancí na druhé místo v tabulce?

Nepřemýšlel jsem, jestli je to konec nadějí na druhé místo. Spočítá se to stejně až po 30. kole. My jsme přišli zbytečně o tento zápas, mrzí mě to, ale musíme jít dál a vyhrát další utkání.

Říkal jste, že vám Milan Baroš zranil dva hráče. Jaký je jejich stav?

Kaya má problém s kotníkem, víc zatím netuším. Frýdek po zákroku Baroše má taky nějaký problém, dostal loktem. Ale nemám přesné informace, jak na tom jsou, ještě neproběhlo vyšetření.