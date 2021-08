Skalákův gól nemělo zkoumat video, říká komise sudích. Platit ovšem neměl, dodává

Gól mladoboleslavského fotbalisty Jiřího Skaláka v utkání 4. kola první ligy proti Slavii podle komise rozhodčích správně neplatil kvůli předchozímu útočnému faulu.

Zákrok měl ale odpískat hlavní sudí Miroslav Zelinka a do hry neměl vstupovat videorozhodčí (VAR) Pavel Franěk, neboť se nejednalo o zjevnou chybu. Zelinka pak špatně posoudil i nesportovní faul domácího Vojtěcha Smrže, za který měl bez zásahu (VAR) udělit červenou kartu. I proto mu komise omezila delegaci na jedno utkání.

Skalák v 19. minutě za stavu 0:0 v souboji postrčil slávistu Oscara Dorleyho a přeloboval brankáře Ondřeje Koláře. Zelinka nejprve gól uznal, ale po zásahu videorozhodčího Fraňka a přezkoumání situace ze záznamu jej posléze odvolal. Podle komise chybovali oba sudí.

"Situaci jsme probírali na komisi rozhodčích a dospěli jsme k názoru, že bychom byli rádi, kdyby VAR do takovýchto situací nechodil a rozhodčí si to hrací ploše rozhodl sám. O přestupek se z našeho pohledu jednalo, ale není to zjevná situace, kdy by do toho měl VAR vstoupit," řekl předseda komise rozhodčích Radek Příhoda na setkání s novináři po 4. ligovém kole.

"Je to tak 70 na 30. Chtěli bychom, aby si strčení či vrážení rozhodovali rozhodčí na hrací ploše. Mohou nejlépe vyhodnotit, jestli ta intenzita je dostatečná, aby to zapískali nebo pustili. Opakované záběry by pak v těchto případech měly běžet tak, jak jsou, neměly by se zpomalovat. Nechceme, aby v těchto situacích do toho VAR vstupoval a budeme to na nadcházejícím semináři takhle vykládat," dodal Příhoda, který převzal řízení komise před sezonou.

Zelinka se dopustil chyby i těsně před přestávkou, kdy za úder loktem do protihráče udělil domácímu Smržovi jen žlutou kartu. Vyloučil ho až po zásahu od videorozhodčího. "Tady bychom chtěli práci VARu vyzdvihnout. Dobře do toho vstoupil, je to v pořádku. Tyhle zákroky ve fotbale nikdo nechce," řekl Příhoda. Slavia v dlouhé přesilovce zvítězila 2:0.

Komise byla s výkony sudích ve 4. kola obecně spokojena. V Olomouci podruhé v roli hlavního rozhodčího pískal při remíze 3:3 s Českými Budějovicemi Dalibor Černý, v Uherském Hradišti si pak dokonce odbyl premiéru v nejvyšší soutěži při duelu Slovácka s Hradcem Králové (1:0) Tomáš Batík. V 60. minutě za ostrý faul vyloučil střelce jediné branky utkání domácího Daniela Marečka, později za protesty po dvou žlutých kartách po upozornění čtvrtého rozhodčího vykázal z lavičky trenéra Martina Svědíka.

"Samozřejmě na té lavičce jsme nebyli. Ale když to vidíme z té gestikulace trenéra, tak samozřejmě stojíme za rozhodčími. Chceme nějakou kulturu na lavičkách," uvedl Příhoda. "Myslím, že to oba rozhodčí jako nováčci zvládli. Byly tam situace, které nebyly jednoduché, ale v globálu oba dva uspěli," dodal bývalý ligový sudí k výkonům Černého a Batíka.