Fukal: Svalovat porážku Sparty v Olomouci na absenci stoperů mi přijde až zbabělé

"Titul si Sparta neprohrála v Olomouci, ale v průběhu celého ročníku," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý stoper a fotbalový reprezentant Milan Fukal.

Mistrovská Slavia po delší době nasadila svou nejsilnější stoperskou dvojici David Hovorka - Ondřej Kúdela. Jsou to borci, kteří mají na tento post nejvyšší kvalitu, přestože Kúdela už přesáhl věkový limit veterána. Nasbírali obrovské zkušenosti, jsou nejvyhranější, mají klid na balonu. A pro celý český fotbal - oba patří do reprezentačního kádru - je dobře, že jsou opět na hřišti.

Do nadstavby je to pro Slavii nejlepší zjištění. Jsou k dispozici nejen na hřišti, jako zkušení hráči s autoritou vedou kabinu. Pro obhájce titulu se vracejí v pravý čas.

Samozřejmě rok od roku jim především rychlostní schopnosti budou ubývat, Hovorkovi bude třicet příští rok. Nahradí je mladí kluci, které trenér Trpišovský už mohl zkoušet, když jeho vyvolení byli ze zdravotních důvodů mimo. Ousou, Kačaraba, Talovjerov, zaskakoval Holeš, všichni dokázali, že mají potenciál zkušenější kolegy nahradit.

Vůbec neberu sparťanské výmluvy, že naopak Letenským při potupné prohře v Olomouci stopeři chyběli. Čelůstka a Panák jsou zranění dlouhodobě, k nim se přidal Hancko, využitelný záložník Pavelka byl v trestu.

Odmítám, že by to měl být problém. V kádru, jakým disponuje Sparta, se musejí najít snadno jiné alternativy, jenom konkurence na všechny posty umožňuje hráče posouvat dál a zlepšovat jejich výkony. Svalovat porážku na to, že chyběli tradiční střední obránci, mi připadá až zbabělé.

Poslední dny jsem slyšel spoustu názorů, že konečně Sparta válí a možná jede na titul. Slyšel jsem to od Hložka, od dalších hráčů. Proboha - koukněme se na celou sezonu! Liga je dlouhodobá soutěž, zaostávám zejména herně za největšími rivaly, shodou okolností se dostanu na dostřel tří bodů a nejednou chci být první! Kvalita týmu vás vždycky dožene, holá pravda leží na hřišti. Titul si Sparta neprohrála v Olomouci, ale v průběhu celého ročníku. Už dávno.

Také jsem zachytil, že Viktorka Plzeň v Mladé Boleslavi nejen vyhrála, jak to umí, ale předvedla i hezký fotbal. Já si nemyslím, že hrála něco jiného, že se v posledním kole zmátožila. Pod trenérskou dvojicí Michalem Bílkem a Pavlem Horváthem předvádí to, co jí vyhovuje.

Sedla jí celá sezona, není důvod něco měnit, hrát jinak. Proč? Nadstavba je matematika, už žádná zkrácená soutěž, ale vysloveně pohárové zápasy, kde se hned ukáže, komu utkání vyjde. Sází se na to, co se osvědčilo.

Od Boleslavi jsem očekával, že se bude soupeři víc vzpírat, nic takového tam ovšem nebylo. Ukázalo se, že něco opravdu není v pořádku. S rozpočtem, kádrem a finančními možnostmi měla hrát třetí či čtvrtý flek.

Nováček Hradec Králové se protlačil do elitní skupiny. Fantastický úspěch! Opakuju to stále. Musíme vidět, že na trenérské lavičce sedí obrovská persona, která něco zažila a nastřádala bohaté zkušenosti - Miroslav Koubek.

Především pak po lidské stránce je nastaven naprosto správně. Hovoří v jeho prospěch i věk. K mančaftu, který se v první lize teprve zabydluje, potřebujete trenéra, jenž mu vytvoří nějakou tvář. Dostal jim do hlavy, že ať působí v první, nebo v druhé lize, hlavně musí chtít hrát fotbal. A to je důležité.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé Bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Je to na hráčích patrné. Když jedou ven, třeba na půdu favorita, jsou pokorní, ale ne odevzdaní, mají sebedůvěru, vědí, že něco už umějí. To se mi moc líbí.

Boj o pohárové příčky, natož o titul se Hradce netýká, ale je v první šestce a to je ten úspěch. Východočeši poznali, že se mohou postavit i nejlepším týmům v soutěži. A až budou hrát navíc na svém stadionu a skutečně doma, ještě se zlepší.

Loni osvěžil ligu jiný východočeský zástupce Pardubice. Nyní v základní části obdržely neskutečných 67 gólů! To je hrozně špatně. Upustily od poctivého fotbalu, nemůžu zvolit nějaký hurá systém, že když to klapne, tak někoho jedna nebo dva nula porazím. A stačí mi to. V Karviné se to jasně ukázalo. Vedeš po hodině hry 2:1, potřebuješ získat tři body, i kdybys měl balony nakopat kamkoli.

Mohly se natáhnout na týmy jako Bohemka, Teplice, Jablonec, pokusit se vyhnout baráži. Může je to mrzet do posledního kola. Čím méně zápasů totiž zbývá, tím víc narůstá tlak a musíte jít do čím dál většího rizika. Tohle Pardubice sráží celou sezonu.

Karviná se přímému sestupu, tedy poslednímu místu, vyhne jenom těžko. Sice výhrou proti Pardubicím vykřesala jiskřičku naděje, ale odstup je takový, že šance je minimální - jedno procento. Jestli vůbec…