Fukal: Plzeň na Letné? Krach, který nechápu. I když góly Sparty nebyly náhodné

"Plzeň měla utkání se Spartou pod kontrolou, měla v klidu vyhrát," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Souhlasím s plzeňským trenérem Michalem Bílkem, že Viktorka na Letné ztratila dva body, přišla o vítězství. Měla zápas pod kontrolou, stačilo přidat třetí gól. Šancí, a to vyložených, měla několik. Bylo by hotovo. Považuju to za zkrat. Přestože má Sparta kvalitu, vzhledem k průběhu zápasu měla Plzeň v klidu vyhrát.

Dva obdržené góly, které přinesly nečekané vyrovnání, nebyly náhodné, šlo o vypracované akce. Při prvním Bořek Dočkal přenesl hru na Wiesnera, ten okamžitě nacentroval před branku, kde hlavičkoval Pavelka. Přitom to měl hrozně těžké, nabíhal na přední tyč, mířil na zadní, to musíš dobře umístit. Míč i ve správný moment před brankářem skočil. Šlo však o promyšlenou akci, nikoli o náhodu, byť Pavelkova hlavička štěstí potřebovala.

Při vyrovnání Krejčí kopal roh levou nohou, od brány, to se líp hlavičkuje. Skákal na něj i sparťanský brankář Holec, každý takový zásah dokáže rozhodit soupeřovu koncentraci a naučené principy, jak standardku bránit.

Centr přelétl prvního bránícího hráče, který na něj nemohl dosáhnout, zbytek plzeňských hráčů byl trošku dál. Vznikl prostor, do nějž vlétl Hložek a umístil míč s určitou razancí na zadní tyč tak, aby míč opět skočil a Staněk na něj nedosáhl. Tedy opět výborně provedená akce, nešlo o náhodu. Kdo měl koho při gólech krýt, to je otázka pro plzeňské hráče, já jen opakuji, že vše bylo výborně provedené.

Sparta inkasovala po dvou standardkách. Úvodní gól, který zápas výrazně posunul, vstřelil Tomáš Chorý, ten je v těchto situacích velice silný. Nepustil si bránícího Čelůstku k tělu. V tom vidím zásadní pochybení domácích. Takového hráče musí krýt dva, nemůže v tom zůstat někdo sám jeden na jednoho, musí pomoci druhý, který zamezí, aby se balon do těchto prostor vůbec dostal.

Přitom na první pohled to vypadá jako jasná chyba brankáře Holce. Já se neodvážím brankáře soudit, nikdy jsem mezi třemi tyčemi nestál. Asi měl jít do centru natvrdo, když už vyběhl, ale byl dobře odblokovaný. Ale jak říkám, zásadní bylo, že Chorého bránil jen jeden hráč. Měl tam být ještě jeden. To je větší chyba než zaváhání brankáře.

Při druhém plzeňském gólu bylo chyb daleko víc, volných byl větší počet plzeňských hráčů, nejen Lukáš Hejda. Navíc propadl balon, to se nesmí stát. Sparta měla při standardkách potíže, já však chci víc vyzdvihnout umění hostů, zahrávají je precizně a jsou těžko bránitelné.

Slovácko se bálo obrat Slavii

Jestliže bývalý trenér Slavie František Cipro věřil, že Slavia na Slovácku vyhraje, já si to nemyslel. Souhlasím však s trenérem Martinem Svědíkem, že si jeho svěřenci nevěřili, báli se sami sebe, že by mohli Slavii porazit nebo aspoň obrat o body. To především Slovácku scházelo, aby něco v zápase získalo. Herní kvalitu má, ale přesvědčení o vlastních silách tam nebylo.

Slavii tohle vítězství moc pomůže. Proti Karviné i Spartě v poháru měla sice na začátku převahu, ale jen do tří čtvrtin hřiště, ve vápně a v prostorech okolo nebyla vůbec nebezpečná. Na Slovácku se jí vyvedla náramná akce, jinak by to bylo pro ni po třech zápasech bez vítězství už dost složité.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé Bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Moc se mi líbili pro většinu fandů neznámí tepličtí útočníci Václav Sejk a Filip Žák. To byl od nich koncert. Přitom první v nejvyšší soutěži debutoval, druhý si připsal teprve druhý start. Úžasné, že jim trenér Jiří Jarošík dal šanci, jak s nimi pracuje. Musel je připravit tak, aby je mančaft přijal, věřil jim, a jim se naopak nerozklepala v Ostravě kolena. Nebylo to jednoduché. Uvidí se, jestli se prosadí v dalších zápasech, jeden dobrý výkon nic neznamená, ale jsou na dobré cestě.

Ukazuje se, že český fotbal takové hráče vychovává. Musí však najít v sobě pokoru, pracovat na sobě, chtít se zlepšovat. O ničem jiném to, proboha, není! Nejde jen o tyto teplické útočníky, jsou i jiní, nemusíme neustále pošilhávat do zahraničí. Musí si však stanovit priority. Nekoukat, jestli má někdo miliony a kope v oranžových kopačkách. Musí makat na hřišti, makat v posilovně a chtít být pořád lepší. Je to jen o práci.

Ronaldo se nestal světovým fotbalistou jen proto, že má extravagantní účes na hlavě. Za jeho mistrovstvím je obrovská dřina, oddání se fotbalu. Proto je skvělý i ve svém věku. Stejně tak Jaromír Jágr. Kdyby ležel doma na kavalci a cpal se jenom bábovkou, tak by v padesáti už na led nemohl, byl by směšný.

Těším se, až trenér Petr Rada sleze z tribuny, kam ho poslal trest za nevhodné chování. On však i na tribuně byl pro mužstvo platný, při sníženém počtu diváků byl slyšet odevšad, pořád s mužstvem žil. Uřval to, bylo jedno, jestli je za čárou nebo patnáct metrů od hřiště na tribuně. Platnější však bude na lavičce.