Sparta dvakrát nakopla balón do vápna a dala gól, hlesl Hejda po ztraceném vedení

Kapitán Lukáš Hejda nechápal, jak mohli plzeňští fotbalisté na Spartě ztratit prakticky vyhraný zápas a s Pražany ve šlágru 21. ligového kola navzdory dvoubrankovému vedení jen remizovat 2:2.

Když z obrany sledoval, jak jeho spoluhráči zahazují za příznivého stavu i ty nejvyloženější šance na pojistku, nevěřil vlastním očím. Na druhou stranu od velmi dobrého výkonu by se podle něj měli Západočeši odpíchnout do další části sezony.

"Pocity jsou hrozné. Podle mě takhle vyhraný zápas ani nejde ztratit a my jsme to dokázali. Tohle se nám nesmí stávat. Těžko hledat slova proč. Nevybavuji si, že by Sparta měla nějakou šanci. Prostě dvakrát nakopli balon do vápna a dali dva góly. Jinak byli bezradní. Tohle beru jako porážku. Dřív bychom asi bod brali, ale tohle je pro mě těžké," řekl zdrceně Hejda v nahrávce pro média.

Západočeši na Spartě 70 minut dominovali. Po gólech Tomáše Chorého a Hejdy vedli 2:0, kontrolovali hru a měli další šance. V 71. minutě ale snížil David Pavelka a v nastavení srovnal Adam Hložek.

"Mohli jsme přidat klidně čtvrtý nebo pátý gól. Nepamatuji si, že bychom měli na Spartě někdy tolik šancí. Hráli jsme zodpovědně, vše klapalo, jak mělo. Ale ten konec jsme prostě nezvládli. Je to velké zklamání," litoval jednatřicetiletý Hejda.

Nechápal především zahozené šance v závěru, kdy Plzeň držela vedení 2:1. Hned třikrát během chvíle neproměnil stoprocentní příležitost Pavel Šulc, velkou možnost prováhal i další střídající hráč Jean-David Beauguel.

"Mrzelo to. Když jsem na to koukal zezadu, nevěřil jsem vlastním očím. Ve mně se to fakt vaří. Tohle nedat za takového stavu, těžké. Nevím, co říct," poznamenal Hejda.

Jeho tým dal oba góly po rohových kopech. "Je to naše silná zbraň, víme o tom. Když jsme kompaktní vzadu, vždy ze standardky něco dokážeme vytvořit. Dnes to šlo i ze hry. Sparta tam měla velká okénka, ale my jsme to nedokázali využít, ani když jsme šli tři na gólmana. Špatné," řekl Hejda.

Jeho celek ztratil po tomto kole vedení v tabulce a je druhý o skóre za Slavií. "Výkon byl z naší strany dobrý, vycházelo to podle našeho plánu. Konec jsme bohužel nezvládli. Samozřejmě se od toho můžeme odpíchnout, že můžeme hrát na Spartě takhle dobrý zápas. Musíme se od toho odrazit a šlapat dál," dodal Hejda.