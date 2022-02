Trpišovský vsadil na Tecla. Některým zodpovědnost ublížila, za Standou tým půjde

Fotbalisté Slavie dokázali po dvou porážkách na úvod jara zvítězit na Slovácku. Hubenou výhru 1:0 zařídil před poločasem Ondřej Lingr. Za vítězstvím pragmatismu a přísně dodržované taktiky dovedl tým kapitán Stanislav Tecl.

Jednou to zkusil na hrotu s Michaelem Krmenčíkem, podruhé s Ivanem Schranzem. Ani proti Karviné, ani proti Spartě se ale Slavia neprosadila a oba zápasy prohrála. Do zápasu se Slováckem tak vyslal Jindřich Trpišovský zkušeného bojovníka Stanislava Tecla.

Tah s jednatřicetiletým střelcem mu vyšel na jedničku.

Tecla bylo od prvních minut na hřišti všude plno. "Standa je vůdčí typ, teď je to vzhledem ke zraněním kapitán týmu. Věřili jsme tomu, že tým za ním na hřišti půjde a Standa jej bude organizovat," vysvětlil Trpišovský.

Přesně tenhle záměr mu vyšel. Tecl tým povzbuzoval, nebál se vzdušných soubojů ani zakřičet na některého ze spoluhráčů. Přesně to od něj realizační tým čekal.

"Potřebovali jsme hráče, který za to trochu vezme a tým za ním půjde. Na začátku jara některým hráčům ubližovala zodpovědnost," připustil, že hráči, od kterých se očekávalo, že budou lídry, zklamali.

Tecl nakonec odehrál celých devadesát minut, což původně záměrem nebylo. "Vzhledem k tomu, jak organizoval hru, jsme ho tam nechali. Jeho obětování pro tým je nakažlivé pro všechny. Na to kolik absolvoval soubojů vydržel až do 95. minuty. Splnil to, co jsme chtěli," uvedl.

Jinak byl ale zápas bojovný, hrálo se především mezi šestnáctkami, k vidění toho mnoho fotbalového nebylo. Oba poločasy nabízely hlavně dlouhé nákopy. Po gólu ze 44. minuty Slavia začala navíc hrát prakticky z bloku.

"Moc šancí nebylo na obou stranách. V podstatě to bylo o jednom gólu. Kdyby ho dalo Slovácko, tak prohrajeme. Naštěstí jsme ho ale dali my," usmíval se po zápase střelec jediné branky Ondřej Lingr. Ten se v ojedinělé šanci ocitl před brankou a uklidil přihrávku od Alexandra Baha.

Lingr také poodhalil nezvyklý taktický plán Slavie pro utkání se čtvrtým týmem tabulky. "Dnes jsme měli jinou taktiku. Slovácko jsme moc nepresovali, zalezli jsme a oni měli těžké se tam potom dostat. Jsme zvyklí nahánět soupeře, ale dnes taktika byla úplně jiná. Podařilo se nám to zjednodušit, vyšlo to," líčil Lingr.

Také Trpišovský připustil, že fotbal příliš zábavy nenabídl. "Žádná hitparáda to nebyla. Terén byl složitý, sušší, moc to nenahrávalo kombinační hře. Oba týmy spoléhaly na jednodušší řešení. Nechtěli jsme se dostat do situace, kdy bychom museli zápas otáčet. Po těch dvou výkonech jsme se snažili vybrat odolné hráče," vysvětloval změny v sestavě.

V závěru také pochválil domácí. "Slovácko je top tým ať už výsledkově, způsobem hry, kádrem nebo trenérem. Je to tým z nejužší špičky. Zápasy tu nejsou jednoduché pro nikoho, ani pro nás. Slovácko je strašně nepříjemné v dostupování a napadání," popsal kvality soupeře.

Toho Slavia porazila počtvrté z posledních pěti vzájemných utkání a vyhoupla se na čelo tabulky.