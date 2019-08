"Oscar má rozhozenou hlavu." Záložník proti Slavii nehrál, kluby si nakonec plácly

Aktualizováno před 1 hodinou

Mistrovská Slavia získala z Liberce talentovaného záložníka Oscara. S jednadvacetiletým liberijským fotbalistou, o kterého se údajně ucházel i anglický šampion Manchester City, podepsala čtyřletou smlouvu, ale do konce podzimu ho ponechala na hostování v severočeském celku.

O Oscara podle médií v minulých dnech usiloval i anglický mistr Manchester City, z nečekaného přestupu do Premier League ale nejspíš sešlo. Hráče tak získala Slavia.

"Oscar je mladý hráč, který se nám strašně líbí. Je univerzální, začínal jako pravé křídlo. Udělal veliký progres. Věkově i typologicky se hodí do Slavie. Nějaká jednání probíhají, uvidíme, jak to dopadne. Pokud by se kluby domluvily, je hodně pravděpodobná varianta, že by zůstal v Liberci, aby měl herní praxi," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotní výhře 1:0 nad Libercem.

Kouč Slovanu Pavel Hoftych raději Oscara do zápasu v Edenu nenasadil. "Vzhledem k tomu, co proběhlo ohledně Manchesteru City i zájmu Slavie, jsem mu vysvětlil, že v tuhle chvíli není dobré, aby nastoupil. Je mi jasné, že hlavu má rozhozenou. Jednání se vedou na nejvyšší úrovni a je tam varianta, že by dál pokračoval v Liberci na hostování," potvrdil i Hoftych.

V neděli dopoledne si oba kluby plácly. Oscar Murphy Dorley přišel do Liberce loni v únoru na hostování z litevského celku FK Trakai. V prosinci se Slovan rozhodl využít opci a s hráčem podepsal smlouvu na tři a půl roku. Za severočeský celek dosud v nejvyšší soutěži odehrál 41 zápasů a dal dvě branky.