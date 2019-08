Baníku pomohl sporný gól. Vůbec jsem za sebe nehmatal, tvrdí brankář Bohemians

před 18 minutami

Fotbalisté Ostravy v pátém kole první ligy vyhráli 4:2 nad Bohemians 1905. Přestože domácí znovu prohrávali 0:1, dokázali skóre otočit hlavně zásluhou dvou gólů Nemanji Kuzmanoviče. Karviná získala druhý bod v sezoně, když remizovala v Olomouci 1:1. Příbram přehrála nováčka z Českých Budějovic 2:0.

Baník na domácí půdě naplno zabodoval po sérii pěti zápasů, ve kterých uhrál jediný bod. Ostrava porazila "Klokany" v pátém soutěžním utkání za sebou.

Ostravský přízrak domácích nezdarů se rychle vyjevil i v dnešním utkání. Po chybě uprostřed hřiště se hosté v 17. minutě rychle dostali do přečíslení, které Hronek z pravé strany vyřešil prudkou střelou mezi nohy Budinského. "Klokani" se v soutěžních duelech s Ostravou dočkali gólové radosti po 409 minutách.

"Do zápasu jsme vstoupili průměrně, nicméně jsme vstřelili gól. Ten nám ale vůbec nepomohl k uklidnění nebo zlepšení. Dělali jsme všechno špatně. Byli jsme pomalí, všude pozdě, dostupovali jsme pozdě, nevraceli jsme se, nezdvojovali, nevyplňovali prostory," řekl trenér Bohemians Martin Hašek.

Inkasovaný gól byl však tentokrát spouštěčem tlaku Ostravy. Domácí se usadili na útočné polovině a ve 24. minutě jim parádně vyšel kontr z pravého křídla: balon zatáhl Fillo, po jeho centru se ve vápně zorientoval Kuzmanovič a nechytatelně zavěsil.

Baník nadále hrozil zejména zásluhou Smoly, ke kterému se sbíhaly balony z ostravských křídel. Ve 30. minutě další Smolovu nepříjemnou hlavičku Valeš vyrazil pouze před sebe a Šindelář míč přes ležícího brankáře dotlačil za čáru, byť hosté protestovali, že balon celým objemem za lajnou nebyl.

"Z mého pohledu to gól nebyl. Vím, kde jsem byl, a rukou jsem vůbec za sebe do brány nehmatal," popsal Valeš. "Dobíhal jsem tam, gólmanovi to naštěstí vypadlo, tak jsem do toho jenom tak plácl nohou, pak se to mezi námi ještě poodráželo, a pak jsem přepadl přes gólmana," opáčil Šindelář.

Domácí nepolevili v aktivitě ani po změně stran. Parádní průnik De Azeveda zakončený nebezpečnou střelou Valeš zneškodnil. Pak do vývoje promluvili na chvíli Pražané a Fillův faul na Vodháněla z penalty potrestal Vacek.

Ostrava si ale po třech minutách vzala vedení nazpět. Agilní De Azevedo posunul míč za obranu na rozběhnutého Kuzmanoviče, který bez přípravy podélnou střelou rozvlnil síť. "Myslím, že jsme dnes odehráli dobrý zápas. Nenechali jsme se srazit prvním ani vyrovnávacím gólem. Šli jsme si za tím a máme zaslouženě tři body," konstatoval Kuzmanovič.

Ještě klidnější mohl být Baník o dalších pět minut později. Smola si na malém vápně našel Fleišmanův centr a jeho několikátá hlavička v utkání už skončila v síti. "Mužstvo ukázalo morální sílu. Otočilo to, nakonec přežilo i druhý krizový moment po vyrovnání. Tlačili jsme tak dlouho, až jsme to přetlačili," uvedl ostravský kouč Bohumil Páník.

Ještě v 77. minutě mohl koncovku zdramatizovat Keita, ale jeho pokus hlavou zastavila tyč ostravské branky. Pražané tak ani v třetím utkání aktuálního ročníku venku nebodovali.

"Venku dostáváme hodně gólů. Přitom loni jsme byli čtvrté nejlepší mužstvo. Lehce pozitivní může být, že střílíme góly. V Příbrami i tady dva, ale k čemu to je, když dostaneme čtyři," doplnil Hašek.

Karviná zachránila na Hané bod šest minut před koncem

Karviná díky remíze 1:1 v Olomouci získala druhý bod v sezoně. Domácí poslal do vedení ve 37. minutě Václav Jemelka, šest minut před koncem odpověděl Michal Petráň. Slezané však nedokázali porazit Sigmu ani v pátém zápase nejvyšší soutěže a zůstávají poslední v tabulce.

Oba týmy vstoupily do utkání opatrně a první náznak šance přišel až ve 12 minutě, kdy hostující obrana pohotově zablokovala střelu Pilaře. Velkou šanci si pak Olomouc vypracovala ve 22. minutě. Nejdříve se za hostující obranu dostal osamocený Yunis, jehož střelu vychytal dobrým zákrokem Hrdlička. Faltovu následnou dorážku zastavil jeden z obránců.

Do zajímavé pozice se po půl hodině hry po nahrávce Housky dostal Yunis, ale míč mu nesedl a branku minul. Úspěšnější byla Olomouc v 37. minutě. Faltův centr z pravé strany propadl na zadní tyč ke Kerbrovi, který jej stříleným centrem vrátil zpět před branku přesně na nohu Jemelky. Olomouckému obránci stačilo dobře nastavit kopačku a nasměrovat míč za záda hostujícího brankáře Hrdličky.

V poslední minutě prvního poločasu sehrála Karviná povedený brejk a domácí Greššák musel míč na poslední chvíli odkopávat před nabíhajícím hráčem hostů, pro kterého by zřejmě nebyl problém míč poslat do branky.

První zajímavý moment druhého poločasu přišel po chybné Greššákově rozehrávce. Domácí obrana však dokázala následný karvinský postup včas zastavit. Ze dvou nadějných pozic poté střílel domácí Yunis, ale první střele levou nohou scházela razance, druhé ráně z pravé strany zase přesnost.

Hostům se ani ve druhé půli dlouho nedařilo ohrozit Reichlovu branku. Hanáci se sice do několika nadějných náznaků šancí dostali, ale nevyřešili je ideálně. V 78. minutě se pak dobrou střelou z přímého kopu prezentoval karvinský Ba Loua, domácí brankář Reichl však předvedl výborný zákrok.

Vyrovnat se hostům povedlo v 84. minutě, kdy Ndefe vrátil míč z pravé strany před branku a Petráň ho hlavou z bezprostřední blízkosti poslal do sítě. Velkou šanci získat zápas zpět měla Sigma v nastaveném čase, ale obětavé obránce Karviné se jí ani nadvakrát překonat nepodařilo. Olomoučtí v lize remizovali poprvé po 17 zápasech.

Příbram potvrdila, že na Jihočechy umí. Porazila je už osmkrát v řadě

Příbram doma porazila České Budějovice 2:0. Středočeši potvrdili, že se jim proti jihočeskému nováčkovi daří a vyhráli nad ním v osmém soutěžním utkání za sebou. O góly se už v prvním poločase postarali Marko Alvir a Michal Škoda.

Předpokládal se vyrovnaný boj dvou týmů, ale Středočeši už od úvodu dominovali a brzy utkání rozhodli. V deváté minutě se protáhl po pravé straně přes dva obránce Alvir a před brankářem Staňkem nezaváhal. S chorvatským záložníkem si hosté nevěděli rady i nadále. Ve třinácté minutě měl další šanci, ale ztroskotal na hostujícím gólmanovi, po dalších deseti minutách opět souboj stejných hráčů vyzněl lépe pro Staňka.

Budějovičtí nezvládali pokrývat krajní prostory a dlouho odolávali pouze díky gólmanovi, ale i na Staňka přišla ve vytrvalém dešti slabá chvíle: deset minut před pauzou sice dokázal vytlačit hlavičku Polidara, míč mu ale vyklouzl z náručí k nabíhajícímu Škodovi, který vstřelil třetí ligový gól v příbramském dresu.

Jihočeši sice vstoupili do druhé půle aktivněji, domluva v kabině zřejmě zabrala, ale nebezpečí z jejich kopaček nepřicházelo a domácí si dvoubrankový náskok chytře hlídali. A když byla možnost, hned se snažili alespoň ze střední vzdálenosti ohrozit Staňka. Když se hosté už dostali do první šance, tak Schranz v 69. minutě nedokázal vyzrát na vyběhnuvšího gólmana Boháče. Stejně skončil souboj obou fotbalistů také v samotném závěru.

Příbram tak bez větších problémů dovedla zápas do vítězného konce a potvrdila, že se jí doma vede a v součtu s baráží u Litavky neprohrála poosmé za sebou. Budějovice utrpěly druhou porážku v sezoně.

5. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 4:2 (2:1)

Branky: 24. a 64. Kuzmanovič, 29. Šindelář, 69. Smola - 17. Hronek, 61. Vacek z pen. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Pečenka. ŽK: Fillo - Valeš, Hronek, Hašek (trenér). Diváci: 8350.

Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo (81. Granečný) - Kuzmanovič (90. Pokorný), Smola (75. Diop). Trenér: Páník.

Bohemians 1905: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek (76. Ugwu), Podaný - Hronek (46. Vaníček), Keita, Vodháněl (82. Nečas). Trenér: Hašek.

Sigma Olomouc - MFK Karviná 1:1 (1:0)

Branky: 37. Jemelka - 84. Petráň. ŽK: Jemelka, Nešpor - Lingr, Petráň. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Poživil. Diváci: 3776.

Olomouc: Reichl - Sladký (75. Štěrba), Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař (86. Tandir), Plšek, Greššák, Houska, Falta - Yunis (65. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr (88. Bukata), Hanousek - Vukadinovič (61. Ba Loua), Janečka, Guba (46. Putyera) - Petráň. Trenér: Straka.

1. FK Příbram - Dynamo České Budějovice 2:0 (2:0)

Branky: 9. Alvir, 35. Škoda. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Vlček. ŽK: Polidar - Javorek, Novák, Mršič, Kladrubský, Mustedaganič. Diváci: 3186.

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Antwi - Alvir (90.+2 Jablonský), Rezek, Soldát, Zeman (88. Hájek) - Polidar - Škoda (85. Dramé). Trenér: Nádvorník.

České Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Schranz, Havelka (46. Čavoš), Javorek, Kulhánek (46. Mustedaganič), Mršič (60. Táborský) - Ledecký. Trenér: Horejš.