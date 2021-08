Další nálož v první lize, Baník rozstřílel Zlín. Slovácko ještě nedostalo jediný gól

Fotbalisté Ostravy porazili ve druhém ligovém kole Zlín jasně 5:1. Baník rozhodl o vysokém vítězství už v první půli, kdy se během 25 minut dvakrát trefil David Lischka a jednou Yira Sor s Ladislavam Almásim. Slovácko porazilo České Budějovice 1:0. Jedinou branku zápasu dal po hodině hry Michal Kohút.

Zlín potvrdil, že se mu proti Slezanům dlouhodobě nedaří a v posledních třech zápasech v Ostravě v obdržel 13 branek. Baník získal první body v sezoně, naopak "Ševci" od března už 13 kol čekají na ligové vítězství.

Baník odehrál poločas jako z partesu. Začal náporem a za stavu 0:0 si pomohl standardkou. Fleišmanův roh z malého vápna poslal v deváté minutě přesně hlavičkou na vzdálenější tyč Lischka a zaznamenal svůj první ligový gól za Slezany.

Zlín branku ještě pořádně nevstřebal a už prohrával 0:2. Po levém křídle se ve 13. minutě nadechl k brejku Nigerijec Sor, navedl si míč na střed a Dostála obstřelil podruhé. Připsal si první gól v české lize.

Baník byl směrem dopředu velmi nebezpečný a hosté nestíhali pokrývat jeho ofenzivní akce. Ve 26. minutě po levé straně zatáhl míč Kuzmanovič a jeho centr zcela nečekaně z hrotu ostravského útoku uklidil nechytatelně do sítě stoper Lischka. Poprvé v ligové kariéře dal dvě branky v jednom utkání.

Ve 34. minutě navíc uprostřed hřiště přidržel balon Hrubý, domácí Tetour mu ho odebral a narýsoval ideální přihrávku Almásimu, který zblízka také zapsal svůj premiérový ligový gól za Ostravu. Slezané vyrovnali svůj nejlepší první poločas v samostatné lize, s vedením 4:0 šli do kabin v přestávce i při předloňském souboji.

Pak se na Ostravu snesl vytrvalý déšť, ale zhoršující se kvalita terénu už domácím vadit nemusela. Naopak záhy po startu druhé půle z další rychlé akce udeřili a Sorův centr od pravého praporku napálil v 51. minutě do sítě Buchta.

Ostrava měla i další příležitosti, které Dostál zmařil Buchtovi a Potočnému. Debakl pak alespoň zmírnil Poznar, který v 69. minutě tečoval do protipohybu Laštůvky přímý kop Hlinky. V silném lijáku se už pak utkání jen dohrávalo.

Budějovicím se proti Slovácku nedaří

Slovácko si částečně spravilo náladu po čtvrtečním vyřazení v Evropské konferenční lize od Plovdivu a po dvou kolech je s plným bodovým ziskem jediným týmem, který dosud neinkasoval. Dynamo proti Slovácku potřetí za sebou neskórovalo a nenavázalo na úvodní výhru nad Teplicemi.

"Dnes se zase ukázal se charakter týmu, hráči šli do vyždímání. Jsem rád, že to zvládli, je to pro nás velmi důležité vítězství a psychická vzpruha," řekl při on-line tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík.

Oproti čtvrteční pohárové sestavě udělal čtyři změny, ale i nové složení základní jedenáctky rozehrálo ofenzivní partii. Už ve druhé minutě byl ve střelecké příležitosti Jurečka, pak dvakrát pálil těsně vedle Petržela. "Připomínalo mi to duel s Plovdivem, v němž jsme taky měli šance, ale nedávali jsme je," uvedl Svědík.

Budějovice měly plno starostí s uhlídáním celé řady centrovaných míčů a pokusů o průniky do pokutového území, směrem dopředu tak jejich aktivita vázla. "Chyběla nám kvalita směrem dopředu," připustil trenér Dynama David Horejš.

Skóre mohl otevřít ve 38. minutě Petržela, jehož do sóla vysunul Kohút, ale veterán tváří v tvář Vorlovi o kousek minul. Chvíli nato neplatil gól hostujícího Škody kvůli ofsajdu.

Slovácko má v úvodu sezony problémy s nízkou produktivitou a efektivitou útočných akcí. Důkazem byly další zahozené pokusy ze slibných pozic od Marečka, Havlíka či Kohúta.

Poslední jmenovaný byl po hodině hry tím, který zlomil střelecké prokletí. V 60. minutě jej na hranici šestnáctky našla přihrávka Petržely a Vorel proti tvrdé střele k tyči nestihl zasáhnout. "Dal jsem si na pokusu záležet, ten předchozí mi nesedl," uvedl Kohút.

Hosté v závěru vyvinuli velký tlak na domácí branku. V 80. minutě zachraňoval Kalabiška na brankové čáře a videorozhodčí potvrdil, že o gól nešlo. "Nebyl jsem si úplně jistý, kde míč byl. Také mě napřed trefil spojnici ruky a ramene. Po verdiktu sudích jsem byl rád, že gól nebyl," řekl Kalabiška.

V 86. minutě pálil těsně vedle střídající Bassey a v nastavení hlavičkoval vedle Havel. Budějovice tak prohrály šestý z posledních sedmi venkovních ligových zápasů. "Slovácko dnes vyhrálo zaslouženě," připustil Horejš.

2. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - Fastav Zlín 5:1 (4:0)

Branky: 9. a 26. Lischka, 13. Sor, 34. Almási, 51. Buchta - 69. Poznar. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Dobrovolný - Klíma (video). ŽK: Lischka - Janetzký, Cedidla. Diváci: 4602.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Sor (57. De Azevedo), Tetour (71. Budínský), Kaloč (82. Jánoš), Kuzmanovič, Buchta (57. Potočný) - Almási (57. Klíma). Trenér: Galásek.

Zlín: Dostál - Vraštil, Cedidla, Procházka, Matejov (56. Nečas) - Dramé, Hlinka, Hrubý (46. Janetzký), Conde (65. Tkáč), Fantiš - Poznar. Trenér: Kalivoda.

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 60. Kohút. Rozhodčí: Petřík - Lakomý, Hurych - Zelinka (video). ŽK: Mareček, Kadlec, Daníček - Čavoš, Sladký, Králik, Mihálik, Vorel. Diváci: 2953.

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič (83. Vecheta), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Mareček (83. Holzer), Havlík (83. Šimko) - Petržela (75. Reinberk), Sadílek, Kohút (71. Daníček) - Jurečka. Trenér: Svědík.

Č. Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Čavoš, Javorek (77. Valenta) - Mihálik, Hellebrand (59. Brandner), Hora (68. Mršič) - Škoda (68. Bassey). Trenér: Horejš.