Boleslav má blíže k milionové prémii. V nadstavbě o umístění vyhrála v Olomouci

Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v úvodním finále skupiny o umístění v ligové nadstavbě v Olomouci 2:1. Hosty poslal těsně před pauzou do vedení David Pech a pojistku přidal po změně stran Michal Hlavatý. V 70. minutě už jen snížil střídající Pavel Zifčák. Tři minuty před koncem mohl srovnat Antonín Růsek, který ale neproměnil penaltu.

Odveta je na programu za týden v Boleslavi. Ve skupině o umístění mezi sedmým až desátým týmem po základní části soutěže se hraje o prémii milion korun a lepší nasazení v příštím ročníku domácího poháru.

První šanci měli domácí už ve druhé minutě, po nepřesném odkopu brankáře Šedy zakončoval z hranice pokutového území Zmrzlý jen do blokujících obránců. Pak se dlouho hrál opatrný zápas s naprostým minimem větších možností.

Až po 30 minutách se k pokusu zpoza vápna dostal hostující Hlavatý, ale branku přestřelil. O pět minut později našel Zmrzlý na opačné straně Breiteho, jenže také on zamířil nad. V druhé minutě nastavení první půle šla Boleslav z úvodní střely na branku do vedení. Po dlouhém autu z levé strany odvrátil Breite míč jen na volného Pecha, který střelou k tyči nedal gólmanu Stejskalovi šanci a skóroval poprvé v ligové kariéře. Hosté dokonale využili ošetřování domácího kapitána Hubníka, jenž už do druhé půle nezasáhl.

Po změně stran pálil Ladra z úhlu do gólmana. Hosté vstoupili do druhého poločasu lépe a potvrdili to druhou brankou. Střela Hlavatého z 55. minuty se otřela o blokujícího Vepřeka a obloukem přes Stejskala zapadla přesně k tyči.

Střelec druhého gólu vzápětí předložil míč do stoprocentní šance Ladrovi, jenže hostující útočník minul. Půl hodiny před koncem mohl snížit Růsek, Šeda si však s jeho střelou z větší vzdálenosti nadvakrát poradil.

O chvíli později už byl hostující brankář bezmocný. V 70. minutě ho po přihrávce Zmrzlého z levé strany bez problémů překonal z malého vápna střídající Zifčák. Pět minut před koncem základní hrací doby byl v pokutovém území faulován domácí Langer a rozhodčí Krejsa nařídil pokutový kop. K jeho exekuci se postavil Růsek, ale pozici nejlepšího týmového střelce ligové sezony nepotvrdil a po nepříliš povedené střele nechal vyniknout Šedu.

Nadstavba první fotbalové ligy - úvodní utkání finále skupiny o umístění:

Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 70. Zifčák - 45.+2 Pech, 55. Hlavatý. Rozhodčí: Krejsa - Podaný, L. Matoušek - Orel (video). ŽK: Daněk - Douděra, Smrž, Matějovský, Hoftych (trenér). Diváci: 2750.

Sestavy:

Olomouc: Stejskal - Hubník (46. Poulolo), Jemelka, Vepřek (63. Langer) - Chvátal, Breite, Sedlák (83. Slaměna), Daněk (55. Zifčák), Zmrzlý - Hadaš (55. Šíp), Růsek. Trenér: Jílek.

M. Boleslav: Šeda - Pech (80. Sladký), Šimek, Suchý, Karafiát - Douděra (74. Skalák), Hlavatý (63. Mašek), Matějovský, Smrž, Ewerton - Ladra (74. Škoda). Trenér: Hoftych.