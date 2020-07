Hotovo. Reprezentant Čelůstka po konci v Turecku posílil Spartu

Fotbalisty Sparty posílil reprezentační obránce Ondřej Čelůstka. Jednatřicetiletý bývalý zadák Slavie přišel na Letnou jako volný hráč po konci v tureckém Antalyasporu a s pražským klubem podepsal smlouvu do roku 2023.

"Jsem moc rád, že jsem ve Spartě podepsal dlouholetou smlouvu. Doufám, že budeme úspěšní a potáhneme za jeden provaz od prvního momentu. A taky že budeme vyhrávat trofeje," uvedl pro klubový web Čelůstka.

Zlínský odchovanec patřil v poslední době k oporám české reprezentace. V uplynulé kvalifikaci nevynechal ani minutu a k postupu na evropský šampionát přispěl i jedním gólem při výhře 2:1 nad Kosovem.

Čelůstka v minulosti dva roky hrával v týmu sparťanského rivala Slavie. Působil také v Palermu, Trabzonsporu, Sunderlandu, Norimberku a naposledy v Antalyasporu, kde strávil pět let. V uplynulém ročníku odehrál za turecký celek 24 ligových a čtyři pohárové zápasy.

"Jsme moc rádi, že se nám přestup Ondry podařilo realizovat. Přichází opora reprezentace, hráč, který se v dresu národního týmu výrazně podílel na úspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Ondra ideálně doplní naše stávající stopery, v kádru tak budeme mít vyvážený mix mladých a zkušených středních obránců. Do zadních řad jsme chtěli přivést někoho s velkými zkušenostmi, Ondra má navíc silné lídrovské schopnosti, je to vítězný typ. To by týmu, který věříme bude nadále společně růst, mělo do budoucna hodně pomoct," dodal Rosický.

Čelůstka je třetí letní posilou Sparty. Třetí tým uplynulé ligové sezony a vítěz domácího poháru už dříve představil Bulhara Martina Minčeva a slovenského brankáře Dominika Holce. Letenští zároveň usilují o to, aby v mužstvu pokračoval Dávid Hancko, který v pražském celku hostoval z Fiorentiny.