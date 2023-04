Slovácko - Sparta. Letenští jedou hájit první místo do Uherského Hradiště

V Súdánu po krátkém klidu zbraní pokračují boje mezi súdánskou armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Podle reportéra agentury DPA se dnes ráno stalo hlavní město Chartúm opět terčem bombardování, ozývala se rovněž střelba.

Súdánská armáda oznámila, že kvůli střetům by v nejbližších hodinách měli být evakuováni diplomaté ze Spojených států, Británie, Číny a Francie. České velvyslanectví v Káhiře, pod které Súdán spadá, nemá v tuto chvíli informace o tom, že by v nejbližších hodinách bylo možné provést evakuaci českých občanů. ČTK to sdělila Mariana Wernerová z odboru komunikace ministerstva zahraničí.

Příměří dohodnuté oběma stranami v pátek kvůli svátku íd al-fitr, jímž končí muslimský postní měsíc ramadán, se v noci na dnešek podle reportéra DPA většinou dodržovalo a zaznamenány byly pouze ojedinělé střety. Od rána ale podle agentury AFP boje opět pokračují. Příměří přitom mělo trvat tři dny.