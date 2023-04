Jel bez řidičáku, odmítl test na drogy. Fotbalová Sparta vyřadila Jankta z kádru

Žádost o důchod by mělo být možné podávat už brzy online. Změnit by se mohly také termíny výplaty penzí. Mělo by jich být méně. Důchod by lidé měli dostávat v první polovině měsíce. Počítá s tím návrh důchodové novely, kterou dnes schválila vláda. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Z připravovaného zákona vláda vypustila změnu podpory práce v penzi. Ministerstvo práce navrhovalo místo navyšování důchodu odpustit pracujícím důchodcům a důchodkyním sociální odvody. Podle Jurečky to bude pak obsahovat důchodová reforma.

Podle novely by od července příštího roku mělo být možné podávat žádost o penzi online. Žadatelé, kteří ji budou chtít podat osobně, už nebudou muset do pobočky správy podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat. Změnit by se měly termíny výplaty penzí. Místo 13 jich má být pět. Lidé by důchod na daný měsíc měli dostat v jeho první polovině, přiblížil ministr.