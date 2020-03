Slavia - Sparta. Sešívaní jdou do derby v útoku s Teclem, letenští posadili Kangu

Suma sumárum - oba týmy zoufale potřebují body. A potřebují vzpruhu, kterou by výhra v derby rozhodně přinesla. Slavia se chce již konečně nakopnout a i přes několik změn předvádět dominantní výkony jako na podzim. Sparta by se chtěla odlepit ze dna a z jarní krize se vyhrabat co nejvýš. Na třetí Jablonec ztrácí momentálně šest bodů. Může se však stát, že před Jablonec zítra o bod poskočí ještě Baník, který má duel k dobru. Slávisty může hřát aspoň fakt, že z klubu neodejde jeden z jeho nejdůležitějších členů Jan Nezmar. O odchodu bývalého fotbalisty působicícho v managementu se hojně spekulovalo.