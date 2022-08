Slavia - Pardubice 5:0. K vraždění neviňátek se přidal také střídající Lingr

Vršovický má však co napravovat. Kromě ligové sezony se nachází i uprostřed boje o základní skupinu Evropské konferenční ligy. Slávisté byli před prvním utkáním s polským Rakówem Čenstochová favority, jenže čtvrteční duel se vyvíjel poněkud jinak. Polský celek byl jasně lepší, brzo vedl a po vyrovnání si do minuty znovu vzal své vedení zpět. Hráči pražského celku mohli být vůbec rádi, že si z Polska odvezli prohru jen o jednu branku. V domácí odvetě ve Fortuna Aréně budou mít sešívaní co dělat. Dá se čekat, že dnes znovu obmění velkou část sestavy.