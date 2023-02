Pardubice - Slavia 0:1. Východočeši už byli v druhé půli třikrát blízko srovnání

Fotbalová Fortuna:Liga se minulý víkend vrátila zpět do akce a nebyla nouze o překvapení. Všechny body doma ztratil lídr tabulky z Plzně, zaváhala také Sparta na půdě Olomouce. Toho využila Slavia, která doma rozstřílela Jablonec a poskočila do čela ligy. Tam budou chtít sešívaní zůstat i po dnešním utkání, ve kterém se střetnou s posledními Pardubicemi. Ač by se mohlo zdát, že papírově je to jednoznačný duel, vůbec to tak být nemusí. Východočechy totiž čeká premiéra na zbrusu novém stadionu, kde by mohli podávat lepší výkony než ve vršovickém exilu. Právě nový stadion byl kvůli sektoru hostí v posledních dnech terčem kritiky fanoušků i šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka.