Proč Van Buren naskočil z lavičky? Pamatovali jsme si jeho historii, řekl Trpišovský

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský si po výhře 5:1 nad Jabloncem v úvodním duelu jarní části první ligy pochvaloval výkon Micka van Burena. Podle něj si třicetiletý nizozemský útočník přenesl formu z Liberce, kde se během hostování v podzimní části ročníku zařadil mezi nejlepší střelce Fortuna:Ligy. Proti Jablonci v roli střídajícího hráče vstřelil vítězný gól a navrch přidal asistenci.

"Navázal na rozpoložení z konce podzimu. Zvažovali jsme jeho nasazení do základní sestavy, ale pamatovali jsme na historii, kterou tady měl. Zápasy mu vždycky vycházely jako střídajícímu hráči, takže jsme na to trošku spoléhali, že si v tom bude věřit a bude nebezpečný," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po utkání 17. kola.

Van Buren patří Slavii od léta 2016, mezitím ale hostoval v Haagu, Českých Budějovicích a Liberci. Na severu Čech zaznamenal na podzim devět ligových tref, hattrickem se navíc podílel na vyřazení Olomouce v osmifinále domácího poháru.

"Je ve skvělém rozpoložení, přišel rozehraný, sebevědomý. Cítí strašnou podporu týmu, spoluhráči i lidi ho mají rádi. V čem je jiný, je jeho vnitřní nastavení, sebevědomí. Na postu hrotového hráče se cítí úplně nejlíp. Dokáže tam být hodně nepříjemný, náběhový. Na křídle to taky zvládne, ale práce do defenzivy mu ubírá síla nahoru," uvedl šestačtyřicetiletý Trpišovský.

"Je v druhém nejlepším rozpoložení, co si ho za pět let pamatuju. První bylo po roce a půl, kdy jsme tady byli. Byl to jeden z nejlepších hráčů, ale týden před ligou si zlomil nohu a vypadl na půl roku a hůř se do toho vracel. Je v podobném rozpoložení jako před třemi lety," konstatoval někdejší kouč Žižkova nebo Liberce.

Van Buren naskočil do zápasu po hodině hry a po necelých čtyřech minutách na hřišti skóroval střelou zpoza vápna k tyči. Desátým gólem v ročníku nejvyšší soutěže vyrovnal na druhém místě nejlepších střelců Tomáše Chorého z Plzně. Na vedoucího Jakuba Řezníčka z Brna jim chybí jediný gól.

"Červenobílí" vyhráli šesté kolo za sebou a poprvé od září se dostali do čela tabulky o bod před Plzeň. Obhájce titulu v sobotu překvapivě doma podlehl Hradci Králové 1:2. Městskému rivalovi Spartě po její remíze 1:1 v Olomouci utekla Slavia na rozdíl sedmi bodů.

"Nic se nezměnilo. I kdyby jejich zápasy dopadly jinak, my bychom ten náš museli zvládnout. Slavia musí hrát vždycky na vítězství, kór doma. Co se třeba změní, je psychické rozpoložení týmu. Ví, že jenom nedotahuje. Hráči vnímají, když můžou někoho přeskočit. Apel k hráčům není. I kdyby Plzeň vyhrála, šli bychom do zápasu (s Jabloncem) stejně. Je to spíš pro psychiku hráčů ještě větší nabuzení zápas zvládnout," prohlásil Trpišovský.