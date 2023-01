Odpor Jablonce zlomil opomíjený Van Buren. Slavia vyhrála 5:1 a vlétla do čela ligy

Fotbalisté Slavie v 17. kole Fortuna:Ligy porazili Jablonec 5:1. O třech bodech, které je posunuly do čela tabulky, rozhodli ve 2. poločase. Dvěma góly se blýskl Matěj Jurásek. V dalších zápasech remizoval Liberec s Pardubicemi 1:1 a Mladá Boleslav s Brnem 0:0.

Fotbalisté Slavie v úvodním utkání jarní části první ligy rozstříleli Jablonec 5:1. Pražané vyhráli šesté kolo po sobě a poprvé od září se dostali do čela tabulky o bod před obhájce titulu Plzeň, která v sobotu doma nečekaně podlehla Hradci Králové 1:2. Severočeši prohráli šest z posledních sedmi kol a venku v lize nebodovali počtvrté v řadě. Nadále jim tak patří první barážová příčka.

Utkání 17. kola načal gólově slávista Václav Jurečka, v dlouhém nastavení úvodního dějství vyrovnal Vladimir Jovovič. "Sešívaní" rozhodli mezi 65. až 85. minutou, kdy se trefili střídající Mick van Buren, Ondřej Lingr a dvakrát další příchozí hráč z lavičky Matěj Jurásek.

"Jsme rádi za vysoké vítězství. V prvním jarním zápase se vždycky hodně trápíme, někdy i výsledkově. Dneska jsme to výsledkově zvládli, dali jsme pět gólů a měli hodně neproměněných šancí," řekl domácí trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci.

Slavia před úvodním výkopem představila Edenu novou posilu z Norska, devatenáctiletého záložníka Zafeirise. Také se rozloučila s gólmanem Kovářem, jenž po konci kariéry bude působit jako manažer A-týmu.

Domácí se prosadili z první vážné akce v 11. minutě. Lingrův rohový kop hostující obránce Souček netrefil ideálně, míč se dostal k Jurečkovi na malé vápno a ten nezaváhal. Jeho čtvrtou branku v ligové sezoně ještě posvětil videorozhodčí (VAR) Kocourek. Po necelé půlhodině hry se Jurečka prosadil z dalšího rohu hlavou. Tentokrát však sudí Černý po konzultaci s VARem gól odvolal.

Střelec úvodní branky se druhého zásahu nedočkal ani o chvíli později, po něm neuspěl ani kapitán Tecl. Místo toho v šesté minutě nastavení první půle srovnal Jovovič krásnou ranou zpoza vápna pod břevno. Srbský hráč se radoval z třetí trefy v ročníku nejvyšší soutěže.

Do druhé půle však nezasáhl. "Bohužel jsme v týdnu měli obrovský problém se složením sestavy, protože nám vypadli tři klíčoví hráči Polidar, Houska a Martinec. Ani Vlado na tom nebyl dobře, ale neměl teploty, tak do toho šel. Blbě se mu ale dýchalo, nemohl běhat. Nechtěli jsme to riskovat. Zdraví hráč je pro nás přednější. Takový hráč nám pak chyběl, protože Slavii hodně zlobil. Do té doby byl jedním z nejlepších na hřišti," uvedl trenér hostů David Horejš.

Slavia ale na rozdíl od Plzně a městského rivala Sparty, která remizovala 1:1 v Olomouci, nepřipustila v úvodním jarním kole zaváhání. V 65. minutě Pražanům vrátil vedení Van Buren po necelých čtyřech minutách na hřišti. Nizozemský útočník napřáhl před vápnem a ranou k tyči nedal Surovčíkovi šanci. "Měl jsem jen jednu myšlenku, co nejrychlejší střelu na bránu," prohlásil Van Buren.

V tabulce střelců se 10. gólem v sezoně dotáhl na druhého Chorého z Plzně. Předchozích devět branek ale zaznamenal v dresu Liberce, kde na podzim hostoval.

Za další dvě minuty Van Buren přihrál do běhu Lingrovi a domácí záložník v šestnáctce prostřelil jabloneckého gólmana. V ligové sezoně vstřelil osmou branku. "První myšlenka byla střela na bránu, ale podíval jsem se na obránce, šel dopředu. Lindži (Lingr) tam byl sám a řekl jsem si, že mu musím přihrát. Asi byla dobrá," podotkl Van Buren.

Poté přišly dva momenty Matěje Juráska. V 76. minutě Olayinka prodloužil Van Burenovu nahrávku a Jurásek z hranice pokutového kopu udeřil. O devět minut později jeho jmenovec David poslal dlouhý nakopávaný balon, stoper Král ho nedůrazně odvrátil a Matěj Jurásek se opět nemýlil.

Devatenáctiletý záložník vstřelil podruhé v kariéře v jednom ligovém duelu dvě branky. Předtím se mu to povedlo loni v listopadu proti Ostravě, kdy do hry také naskočil jako náhradník.

Slavia doma před necelými 14 tisíci diváky vyhrála i devátý zápas ligové sezony a je tam nejlepším týmem soutěže. S 56 brankami má nejlepší útok ligy. Třetí Spartě odskočila na sedm bodů.

Vršovičtí v lize s Jabloncem neprohráli v jedenáctém utkání za sebou (z toho 10 vítězství). Doma v nejvyšší soutěži ho porazili pošesté v řadě, v posledních pěti duelech navíc s celkovým skóre 22:1.

"Slavia si vytvořila tlak a z toho pramenily góly po našich fatálních chybách. To zápas rozhodlo. Rozhodlo taky to, že Slavia z lavičky poslala na hřiště ohromnou kvalitu. Nedokázali jsme pak zápas zachytit. Slavia vyhrála zaslouženě," konstatoval Horejš.

Bod před tristní návštěvou

Mladá Boleslav remizovala doma 0:0 s nováčkem Brnem. Zbrojovka tak po srpnové výhře 3:1 bodovala se Středočechy i ve druhém vzájemném duelu sezony a po přerušení třízápasové série porážek v neúplné tabulce drží desáté místo. Mladá Boleslav neprohrála potřetí za sebou a je osmá.

"Viděli jsme typické první jarní utkání, ve kterém ani jedno mužstvo nechtělo prohrát. Oba týmy měly pasáže, kdy byly v utkání lepší. Remíza odpovídá průběhu utkání," řekl na tiskové konferenci domácí trenér Pavel Hoftych.

V základních sestavách představila jediná zimní posila, v domácím dresu nastoupil na pravém kraji obrany Suchomel, který hostuje ze Sparty. Oba trenéři museli do sestavy sáhnout kvůli zraněním ještě v první půli - brněnského Fouska nahradil už v sedmé minutě Hladík a na druhé straně v závěru úvodního dějství přepustil Dancák místo Žitnému.

Bojovný první poločas mnoho gólových příležitostí nenabídl. Nejnebezpečnějším hráčem byl nejlepší ligový střelec Řezníček. Brněnský útočník nejprve po čtvrthodině vypálil po Alliho individuální akci pouze do Šedovy náruče a krátce před odchodem do kabin trefil v dvojité šanci hlavičkou tyč. Mladoboleslavští zahrozili pouze Ladrovým pokusem zpoza vápna, s nímž si Berkovec poradil.

Po změně stran se obraz hry výrazněji nezměnil, aktivnější ale byli hosté. Po hodině hry se Šeda blýskl při Alliho ráně a následně vychytal i Řezníčka. V závěru se probudili i domácí. Po několika náznacích se v největší šanci dostal k hlavičce Škoda, jenž podobně jako brněnský kanonýr poslal míč hlavou do brankové konstrukce. Pouhých 1064 diváků v Lokotrans Areně tak v mrazivém počasí branku nevidělo.

Zbrojovka zakončila podzim s 10 inkasovanými góly ve třech ligových duelech, na jaře ale hned při první příležitosti udržela čisté konto. Brankář Berkovec tak stylově oslavil svůj 150. ligový start. Středočeši v nejvyšší soutěži doma neprohráli s Brňany podesáté v řadě.

"Před zápasem jsme byli nastavení tak, že by bylo fajn, kdybychom tady remízu 0:0 uhráli. Takže s tím musíme být spokojení. V závěru jsme se nakonec strachovali o bod, ale dokázali jsme ho ubránit, proto si ho vážím," uvedl brněnský kouč Richard Dostálek.

Nečekané klopýtnutí

Liberec na úvod jarní části ligové sezony doma jen remizoval s posledním týmem tabulky Pardubicemi 1:1. Favorizované Severočechy poslala ve 40. minutě do vedení zimní posila Victor Olatunji, ale dvě minuty po přestávce hosté srovnali zásluhou vlastního gólu domácího Dominika Plechatého.

Pardubičtí v lize podruhé za sebou remizovali 1:1 a bodovali potřetí z posledních čtyř kol. V tabulce ztrácejí pět bodů na čtrnáctý Jablonec a jeden bod na patnáctý Zlín, který má ale večerní utkání k dobru. Liberec vyhrál jediné z posledních čtyř kol a je devátý.

V pardubické brance si odbyl premiéru rumunský gólman Nita, kterého získali Východočeši na hostování ze Sparty. Za občasného sněžení začali aktivněji domácí, v páté minutě propadl míč ve vápně k Višinskému, ale jeho zakončení v poslední chvíli zablokoval obránce. Vzápětí museli hosté střídat, zraněného obránce Ichu nahradil Kostka.

Východočeši se oklepali a ve 20. minutě poprvé výrazně zahrozili. Vlček po centru z hloubi pole po souboji s gólmanem Vliegenem trefil míč hlavičkou a vysoký oblouček dopadl na břevno. Branka by však kvůli těsnému ofsajdu neplatila. Liberecký gólman dostal za faul na hostujícího stopera žlutou kartu.

Po 39 minutách udeřili domácí. Rohový kop propadl až na zadní tyč k Červovi a jeho zpětnou přihrávku před branku doklepl zblízka do sítě Olatunji. Nigerijská zimní posila z Larnaky skórovala hned v prvním soutěžním utkání za Liberec.

"Byl jsem v dobré pozici. Spoluhráči zahráli míč, který se odrazil ke mně a už nebylo těžké ho dostat do branky. Za první gól jsem samozřejmě rád, ale nejsem úplně spokojený. Chtěl jsem udělat ještě více, hlavně vyhrát," řekl na tiskové konferenci Olatunji.

Následně Preisler zpoza vápna vystřelil kousek nad. "V první půli jsme si zvykali na tempo, neměli jsme v přípravě tak kvalitního soupeře. O poločase jsme na hráče apelovali, že hrozně málo tlačíme, že jsme trochu bojácní," uvedl pardubický trenér Radoslav Kováč.

Vstup do druhé půle domácím vůbec nevyšel. Ve 47. minutě nacentroval z rohového kopu hostující Janošek a Plechatý si smolně srazil míč do vlastní sítě. Pardubičtí po vyrovnání ožili a v 65. minutě mohli otočit stav. Na malém vápně zakončoval Černý, ale domácí zadák jeho pokus zblokoval.

Za dalších šest minut pak Vliegen vyrazil Janoškovu ránu zpoza vápna na roh. Liberečtí po prostřídání přidali a v 73. minutě vypálil Plechatý kousek nad hostující branku. Když se pak na opačné straně další dalekonosnou střelou neprosadil znovu ani agilní Janošek, rozešly se týmy smírně. Pardubičtí v lize v Liberci poprvé bodovali po předchozích dvou porážkách 1:4.

"Bohužel druhý poločas jsme začali asi nejhůře, jak jsme mohli, dali jsme si vlastní branku. Od té chvíle to bylo otevřené utkání až do konce. Myslím si, že poté už to byl spíše boj. Nakonec byla ta remíza asi zasloužená," řekl liberecký trenér Luboš Kozel.

"Druhý poločas jsme se hodně zlepšili a plnili věci, které jsme chtěli. Byli jsme v druhém poločase lepším týmem, měli jsme možná i více příležitostí. Bod je zasloužený a my ho bereme," dodal Kováč, který v minulosti hrával za Liberec.

17. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - FK Jablonec 5:1 (1:1)

Branky: 76. a 85. M. Jurásek, 12. Jurečka, 65. Van Buren, 67. Lingr - 45.+6 Jovovič. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). ŽK: Šulc (Jablonec). Diváci: 13.742.

Slavia: Kolář - Schranz (46. Douděra), Ousou, Santos, D. Jurásek - Hromada, Ševčík - Jurečka (46. M. Jurásek), Lingr (72. Provod), Olayinka (80. Ewerton) - Tecl (61. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

Jablonec: Surovčík - Surzyn, Akpudje, Král, Souček - Považanec, Kratochvíl - Černák (80. Patrák), Šulc, Jovovič (46. Pleštil) - Ikaunieks (68. Chramosta). Trenér: Horejš.

Slovan Liberec - FK Pardubice 1:1 (1:0)

Branky: 40. Olatunji - 47. vlastní Plechatý. Rozhodčí: Orel - Ratajová, Mokrusch - Berka (video). ŽK: Vliegen, Ghali - Šimek. Diváci: 1508.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Fukala, Červ, Višinský (74. Rabušic), Valenta (74. Doumbia), Preisler (88. Mészáros) - Olatunji (62. Rondič), Ghali (62. Frýdek). Trenér: Kozel.

Pardubice: Nita - Icha (5. Kostka), Vlček, Hranáč, Helešic - Vacek - Pikul (46. Lima), Janošek, Hlavatý (87. Šimek), Tischler - Černý (73. Krobot). Trenér: Kováč.

FK Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno 0:0

Rozhodčí: Batík - Paták, Kříž - Machálek (video). ŽK: Suchomel, Mareček, Kubista - Hrabina. Diváci: 1064.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Suchý, Donát - Suchomel, Mareček (85. Stránský), Matějovský (46. Škoda), Dancák (45. Žitný), Fulnek - Skalák (56. Kušej), Ladra. Trenér: Hoftych.

Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Divíšek - Texl, Blecha (76. Nečas) - Fousek (7. Hladík), Ševčík (90. Falta), Alli (76. Pachlopník) - Řezníček. Trenér: Dostálek.